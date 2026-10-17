Nillod News : स्वतंत्र फार्मर कार्ड छापणे बेकायदेशीर; कार्ड अनधिकृत असल्याचे कृषी विभागाचे स्पष्ट निर्देश, राज्यातील सीएससी केंद्रांना सूचना देण्याचे आदेश

- महेश रोडेनिल्लोड - ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत फार्मर आयडीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत असल्याचा मुद्दा 'दैनिक सकाळ'ने १६ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित केलेल्या वृत्तातून मांडला होता. फार्मर आयडीच्या आधारे तयार करून दिल्या जाणाऱ्या स्वतंत्र छापील कार्डाला अधिकृत मान्यता नसल्याचा मुद्दाही या वृत्तातून उपस्थित करण्यात आला होता. या वृत्ताची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने महत्त्वाचे पत्र काढून अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पावले उचलली आहेत..कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथील ॲग्रीस्टॅक योजनेचे संचालक बाबासाहेब जेजुरकर यांनी सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेडच्या राज्य प्रमुखांना यासंदर्भात पत्र दिले आहे. ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत प्राप्त फार्मर आयडीच्या आधारे शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळखपत्र तयार करून दिले जात असल्याच्या तक्रारी कृषी विभागाला प्राप्त झाल्याचे या पत्रात नमूद आहे. तसेच यासंदर्भातील व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत असल्याचेही पत्रात म्हटले आहे..या पत्राची प्रत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची माहिती जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाच्या जिल्हास्तरीय यंत्रणेपर्यंत पोहोचविण्यात आली असून, संबंधित सूचनांची अंमलबजावणी करण्याबाबत आता लक्ष लागले आहे..स्वतंत्र ओळखपत्र तयार करणे अनधिकृतकेंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार, ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत प्राप्त फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र ओळखपत्र तयार करून देण्याची कार्यवाही अनधिकृत व नियमबाह्य असल्याचे कृषी विभागाने पत्रात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व सीएससी केंद्रांना याबाबत तातडीने स्पष्ट सूचना देऊन अशा प्रकारे ओळखपत्र तयार करणे आणि वितरित करणे त्वरित बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.तसेच यापुढे अशा प्रकारची कार्यवाही कोणत्याही सीएससी केंद्रामार्फत होणार नाही, याची दक्षता घेण्याबाबतही संबंधितांना सूचित करण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत..दैनिक सकाळच्या वृत्तामुळे प्रश्नाला वाचाफार्मर आयडी आणि त्याच्या आधारे तयार करून दिले जाणारे स्वतंत्र छापील कार्ड यातील फरक, कार्डाची अधिकृतता आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून आकारले जाणारे पैसे याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. दैनिक सकाळने १६ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित केलेल्या वृत्तातून हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर कृषी विभागाने अधिकृत पत्राद्वारे स्वतंत्र ओळखपत्र तयार करण्याची प्रक्रिया अनधिकृत व नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे..शेतकऱ्यांनी अधिकृत फार्मर आयडी आणि त्याच्या आधारे खासगी पद्धतीने छापून दिले जाणारे कार्ड यातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. कृषी विभागाने राज्यातील सीएससी केंद्रांना स्पष्ट सूचना देण्याचे निर्देश दिले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांपासून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांपर्यंत पत्र पाठविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.