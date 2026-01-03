Private Bus Accident : केवळ पाच मिनिटांत मारल्या पटापट उड्या; प्रवाशांनी सांगितली आपबीती

लासूर स्टेशन (ता. गंगापूर) - ‘पहाटे साडेतीनच्या सुमाराला आम्ही गाढ झोपेत होतो. अचानक काही तरी जोरात आदळल्याचे जाणवलं. त्यामुळे जोरदार धक्का बसला, पाच मिनिटे काय झालं, ते काहीच कळालं नाही.एवढ्यात बसच्या समोरील भागाने पेट घेतलेला दिसताच आमच्या काळजात धस्स झालं. समोर मृत्यू ‘आ’ वासून उभा असल्याचं जाणवलं अन् सारेच भयभीत झाले. आगीने रौद्ररूप धारण करण्यापूर्वी प्रसंगावधान राखून आम्ही आपत्कालीन खिडकीकडे पळालो. .अवघ्या पाच मिनिटांत सर्व २९ प्रवाशांनी खिडकीतून उड्या मारल्या आणि मृत्यूच्या दाढेतून बालंबाल बचावले. पण, खंत एकच, बस चालकाचा होरपळून मृत्यू झाला.समृद्धी महामार्गावर ट्रॅव्हल्स बसने शुक्रवारी (ता. दोन) पहाटे पावणेतीनच्या सुमारास ट्रकला जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. लासूर स्टेशनजवळील हडसपिंपळगाव शिवारात (ता. गंगापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर) घडलेल्या या अपघातातील सुदैवाने प्राण वाचलेल्या प्रवाशाने सांगितलेली ही आपबीती अंगाचा थरकाप उडविणारी आहे..मुंबईहून बुलडाण्याकडे जाणारी खासगी स्लीपर ट्रॅव्हल्स (क्र. एमएच १८ सीएक्स ३०१५) नागपूर कॉरिडॉरवरून सुसाट धावत होती. पहाटेची वेळ असल्याने सर्व प्रवासी गाढ झोपेत होते. माळीवाडा टोलनाक्यापासून १५ किलोमीटर अंतरावर हडसपिंपळगाव शिवारात चॅनेल क्रमांक ४६३.६ जवळ ओव्हरटेक करणाऱ्या समोरच्या ट्रकने अचानक ब्रेक मारला आणि ट्रॅव्हल्स मागून धडकली.ही धडक इतकी भीषण होती, की काही क्षणांत बसने पेट घेतला. काही कळायच्या आत आगीच्या ज्वाळांनी संपूर्ण बसला विळखा घातला. या भीषण घटनेत बसचालक अमोल सुरेश शेलकर (वय ३८, रा. खामगाव, जि. बुलडाणा) हे केबिनमध्ये अडकले होते. समोरून धडक बसल्याने केबिनचा चेंदामेंदा झाला होता, त्यामुळे त्यांना बाहेर निघणे अशक्य झाले. त्यांचा जागीच होरपळून मृत्यू झाला..खिडकीतून मृत्यूला दिली हुलकावणीबसमध्ये एकूण २९ प्रवासी, दोन चालक आणि एक वाहक होता. आग लागल्याचे लक्षात येताच प्रवाशांनी एकच आक्रोश केला. मात्र, अशाही स्थितीत प्रसंगावधान राखून प्रवाशांनी आपत्कालीन खिडकीचा वापर केला आणि बाहेर उड्या घेतल्या. डोळ्यांदेखत आपली बस जळून खाक होत असताना पाहून प्रवाशांचा थरकाप उडाला होता. जीवनात आतापर्यंतच्या प्रवासात असा थरारक प्रसंग प्रवाशांनी कधी अनुभवला नव्हता..जखमींवर घाटी रुग्णालयात उपचारमहामार्ग पोलिस, अग्निशमन विभाग, महाराष्ट्र सुरक्षा बल, स्थानिक पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. अग्निशमन दलाने शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. पोलिसांनी चालकाचा मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात पाठवला. अपघातातील जखमी प्रवाशांनाही घाटीत उपचारासाठी दाखल केले. त्यानंतर पहाटे एक गर्भवती महिला वगळता सर्वांना डिस्चार्ज दिला..प्रवाशांकडून ‘आँखो देखी’गाढ झोपेत असताना अपघात झाला. मोठ्या आवाजाने जाग आल्यावर बसला आग लागल्याचे दिसले. सर्वांत शेवटी मीच बसच्या खिडकीतून बाहेर उडी मारली. यामुळे पायाला मार लागला आहे. घटनेत माझे सर्व सामान खाक झाले.- सुशील पाठक, प्रवासी, मुंबईमाझा मुलगा विवेक आणि मी बसमधून प्रवास करत होतो. आग लागल्याचे समजताच आम्ही बाहेर पडलो. पण, माझ्यासह मुलाच्या पायाला गंभीर मार लागला. मुलावर छत्रपती संभाजीनगरमधील खासगी रुग्णालयात पायाची शस्त्रक्रिया करण्यात आली.- वंदना जाधव, प्रवासी, जिंतूर (परभणी).माझ्या मित्राचा अपघात झाल्याने मुंबईहून त्याला गावी घेऊन जात होतो. पण, पहाटेच्या सुमारास आमच्या बसचा अपघात झाला. मित्राला कसेबसे बाहेर काढले, पण या गडबडीत माझ्या पाठीला मुका मार लागला आहे. सर्वजण झोपेत असल्याने नेमकी चूक कोणाची आहे, हे सांगू शकत नाही.- निखिल राठोड, प्रवासी, मलकापूर (बुलडाणा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.