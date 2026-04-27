Parbhani News: खासगी शाळांतील लूट थांबणार; शुल्कवाढीवर सरकारचा कडक चाप; पालकांना कायदेशीर हक्क

परभणी: खासगी शाळांतील बेलगाम शुल्कवाढीने हैराण झालेल्या पालकांसाठी अखेर दिलासा देणारी हालचाल सुरू आहे. शिक्षण विभागाने आता केवळ सूचना देण्यापेक्षा थेट कारवाईच्या दिशेने पावले टाकत विभागीय शुल्क नियामक समित्या पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केल्या आहेत. त्यामुळे शाळांच्या मनमानी आणि नफेखोरीविरोधात पालकांना आता थेट कायदेशीर लढा देता येणार आहे.गेल्या काही वर्षांत ब्रँडेड आणि इंटरनॅशनल नावाचा गोंडस मुखवटा लावून अनेक खासगी शाळांनी शिक्षण क्षेत्राचे अक्षरशः बाजारीकरण केले आहे. वार्षिक फी ७० हजारांपासून थेट १ लाखांवर गेली आहे.. ही रक्कम फक्त शिकवणीपुरती मर्यादित नसून टर्म फी, ॲक्टिव्हिटी फी, स्मार्ट क्लास फी, डेव्हलपमेंट फी अशा विविध नावांनी पालकांची सर्रास लूट सुरू आहे. नियम स्पष्ट सांगतात, की एकदा शुल्क निश्चित केल्यावर दोन वर्षे त्यात वाढ करता येत नाही, मात्र अनेक शाळा हे नियम पायदळी तुडवत दरवर्षी शुल्कवाढ करत आहेत.या मनमानीला आता लगाम घालण्यासाठी शुल्क नियामक समित्यांना व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. या समित्या शाळांचे आर्थिक व्यवहार, ऑडिट अहवाल तपासणार आहेत. जर शाळांनी शैक्षणिक सुविधांच्या नावाखाली अवाजवी नफा कमावल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावर थेट दंडात्मक कारवाई होऊ शकते..एवढेच नाही, तर जादा आकारलेली फी परत करण्याचे आदेशही समित्या देऊ शकतात. म्हणजेच जास्त पैसे घेतले तर परत द्यावेच लागतील, हा स्पष्ट संदेश आता शाळांना देण्यात आला आहे. यापुढे प्रत्येक खासगी शाळेला आपल्या सूचना फलकावर आणि अधिकृत संकेतस्थळावर शुल्क नियामक समितीची संपूर्ण माहिती, पत्ता, संपर्क क्रमांक, शुल्क निर्धारणाचे नियम जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..ही माहिती लपवणाऱ्या किंवा नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई होणार आहे. परभणी शहर महापालिका क्षेत्रासह जिल्ह्यात खासगी शिक्षण संस्थांचे जाळे झपाट्याने वाढले आहे. सध्या जिल्ह्यात तब्बल ३५९ विनाअनुदानित स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा कार्यरत आहेत, तर जिल्हा परिषद व अनुदानित शाळांसह हा आकडा दोन हजारांच्या पुढे जातो. या सर्व संस्थांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे हे नव्याने स्थापन झालेल्या समित्यांसमोर मोठे आव्हान असणार आहे..अशी करता येणार तक्रारतक्रार करण्यासाठी पालकांना आता धावपळ करण्याची गरज नाही. त्यांच्या विभागातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात कार्यरत समितीकडे ते लेखी तक्रार दाखल करू शकतात. शिक्षण विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रारीची सोयही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे 'महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास पालक-शिक्षक संघातील किमान २५ टक्के पालक एकत्र येऊन तक्रार करू शकतात, काही प्रकरणांत वैयक्तिक स्तरावरही न्याय मागता येतो.फीस वाढीवर समित्यांचा वॉचयंदाच्या शैक्षणिक वर्षात अनेक नामांकित शाळांनी ५ ते १० टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ केल्याचे उघड झाले आहे. महागाईचा दाखला देत विविध शुल्कांत वाढ करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात ही वाढ कितपत योग्य आहे, यावर आता समित्यांची नजर राहणार आहे. नियम धाब्यावर बसवून दरवर्षी फी वाढवणाऱ्या शाळा आता थेट रडारवर आल्या आहेत.समितीला न्यायालयीन अधिकार !राज्य शासनाने या समित्यांच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती जाहीर करत त्यांना जवळपास न्यायालयीन अधिकार बहाल केले आहेत. त्यामुळे आता केवळ कागदी कारवाई न होता प्रत्यक्ष चौकशी, निर्णय, अंमलबजावणीही वेगाने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परिणामी पालकांच्या तक्रारींना लवकर न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, शिक्षण क्षेत्रातील मनमानीला आळा बसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.