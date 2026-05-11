Travels Bike Accident : खासगी ट्रॅव्हल्सची दुचाकीस धडक; चार तरुणांचा जागीच मृत्यू

मानवत, (जि. परभणी) - कल्याण- निर्मल राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६१ वर मानवत- परभणी रस्त्यावर राहुल जिनिंगजवळ खासगी ट्रॅव्हल्स आणि दुचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या अपघातात मानवत शहरातील येथील चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. हा भीषण अपघात शुक्रवारी ता.२९ रोजी रात्री ९.३० वाजता घडला..परभणीहून पुणे येथे निघालेल्या श्रीनिधी कंपनीच्या खासगी ट्रॅव्हल्सन क्र.( एन एल 0१ बी १३७४) राष्ट्रीय महामार्गावर अंधारवड मारुती मंदिर परिसरात आली असता या ट्रॅव्हल्सने समोरून येणाऱ्या दुचाकी क्रमांक (एम एच२२ बी.४७२४) ला विरुद्ध दिशेने येत समोरासमोर जोरदार धडक दिली..या अपघातात दुचाकीवरील प्रल्हाद अशोक कुटे (वय-२७ ), रा कोक्कर कॉलनी शुभम दहे (२७)रा. आंबेडकरनगर, विष्णू गोरे (२६) रा. कोक्कर कॉलनी, नवनाथ जाधव (३०) रा. कोक्कर कॉलनी या शहरातील चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप बोरकर, पोलिस उपनिरीक्षक प्रमोद देवकते, किशन पतंगे, ज्ञानेश्वर चोपडे, कांबळे, सय्यद फैयाज यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. चारही तरुणांचे मृतदेह शहरातील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले. यावेळी मृतांच्या कुटुंबीयांनी हंबरडा फोडला..महिनाभरात ९ जणांचे बळीया महामार्गावर अपघातांची मालिका सुरूच असून मागील महिनाभरात झालेल्या अपघात नऊ बळी गेले आहेत. तर अनेक जण जायबंदी झाले आहेत..मानवत शहरावर शोककळामानवत–परभणी राष्ट्रीय महामार्ग 61 वर पुन्हा एकदा भीषण अपघात होऊन चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाल्याने संपूर्ण मानवत शहरावर शोककळा पसरली आहे. मागील महिनाभरात या महामार्गावर झालेल्या विविध अपघातांमध्ये आतापर्यंत नऊ जणांना जीव गमवावा लागला आहे. वाढता वेग, रॉंग साईडने होणारी वाहतूक आणि वाहतुकीवरील नियंत्रणाचा अभाव यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. संबंधित विभागाने तातडीने उपाययोजना करून अपघातांची मालिका थांबवावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.