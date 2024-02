Solar Power Project : नाथसागर धरणातील सौर ऊर्जा प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी धरणात जलसमाधी आंदोलन

protest in nathsagar dam demand of cancellation of solar power project central govt jayakwadi project Sakal

चंद्रकांत तारु पैठण :जायकवाडी प्रकल्पाच्या नाथसागर धरणात होत असलेल्या केंद्र सरकारचा सौर ऊर्जा प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणी बाबत जायकवाडी बचाव‌ मच्छीमार संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी (ता.७)कहार समाजाच्या मच्छीमारांनी जलसमाधी घेण्यासाठी आंदोलन सुरु केले आहे. या जलसमाधी आंदोलनात मोठ्या संख्येने कहार समाजातील पुरुष, महिला सहकुटुंब सहभागी झाले आहे.दरम्यान जलसमाधी आंदोलन रोखण्यासाठी प्रशासन विशेष प्रयत्न करीत आहे. हे जलसमाधी आंदोलन करण्यासाठी दोन दिवसांपासुन मच्छीमारांचे कुटुंब सज्ज होवुन बसले होते. तर काही लोक आंदोलनाच्या पुर्व संध्येलाच जायकवाडी धरणाच्या नाथसागराच्या परिसरात दाखल झाले होते.रात्रीचा मुक्काम या ठिकाणी करुन हे आंदोलन सुरु झाले आहे. आंदोलनासाठी प्रशासनाने मोठा पोलिस बंदोबस्त या परिसरात तैनात केला आहे. मच्छीमार संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आंदोलनसाठी ठाम असुन‌ नाथसागरातील सौर ऊर्जा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेवुन आदेश पारित करणार नाही तो पर्यंत हे आंदोलन सुरु राहणार असल्याचा इशारा मच्छीमार संघटनेने दिला आहे. दरम्यान, नाथसागरात १५ हजार हेक्टर पाण्यावर हा सौर ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे.नाथसागर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मासेमारी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या हजारो नागरिकांवर या प्रकल्पामुळे उपासमारीची वेळ येणार आहे. या सौर ऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी लवकरच होणार असल्याचे समजताच कहार समाजाने गेल्या दोन दोन महिन्यापासुन प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढुन प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी लावुन धरली आहे. आजच्या जलसमाधी आंदोलनामुळे धरणाच्या आंदोलनस्थळी मोठी गर्दी उसळ्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.आंदोलकांच्या वाहने व महिला , पुरुष आंदोलकांच्या गर्दीने हा धरण परिसर व्यापुन गेला आहे.तर तालुका प्रशासनाचा मोठा फौजफाटा बंदोबस्तासाठी आहे.