Beed News: जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलकांची उन्हात होतेय होरपळ; रस्ते रुंदावले, पण गरिबांची सावली मात्र हरवली; प्रशासकीय अनास्था दूर होणार तरी कधी?

बीड: ती रखरखती दुपार... पारा ३६ अंशांच्या पार गेलेला आणि अंगाची लाहीलाही होत होती. अशातच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दाम्पत्य आजूबाजूला पडलेली वाळलेली लाकडे, झाडांचे फंटे आणि दोरखंड गोळा करण्यात मग्न होते. पाहणाऱ्याला वाटले असेल की हे सरपण गोळा करत आहेत, पण सत्य त्याहून अधिक वेदनादायी होते. .संजीवनी डोंगरे आणि नवनाथ डोंगरे हे दाम्पत्य न्यायासाठी उपोषणाला बसणार होते, पण तिथे डोक्यावर छप्पर तर सोडाच, साधी सावलीही नव्हती. अखेर डोक्याला गमचा गुंडाळून, भिंतीच्या लोखंडी गजांना लाकडे बांधून त्यांनी सोबत आणलेल्या मेणकापडाचा आडोसा तयार केला. एका बाजूला अन्यायाविरुद्धचा लढा आणि दुसऱ्या बाजूला निसर्गाच्या कोपाशी चाललेली ही धडपड पाहून प्रशासकीय संवेदनशीलता नेमकी कुठे आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..स्थानिक पातळीवरील महसूल, पोलिस, कृषी किंवा ग्रामविकास यंत्रणा दाद देत नसल्याने शेवटी हताश होऊन सामान्य नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठा ओलांडतात. कोणी उपोषणाला बसते, तर कोणाचे मोर्चे असतात. मात्र, या आंदोलकांसाठी साधा निवाराही उपलब्ध नाही. साडेतीन वर्षांपूर्वी याच ठिकाणी अप्पासाहेब पवार या आंदोलकाचा उपोषणादरम्यान मृत्यू झाला होता. ती घटना विस्मरणात गेलेली असतानाच आता पुन्हा उन्हाचा तडाखा वाढल्याने आंदोलकांची दुहेरी हेळसांड सुरू झाली आहे. रिकाम्या पोटी उन्हात बसल्यामुळे एखाद्या अनुचित घटनेची शक्यता नाकारता येत नाही..सावली देणारी झाडे तुटली!काही वर्षांपूर्वी या परिसरात मोठमोठी डेरेदार झाडे होती. मात्र, रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली ती सर्व झाडे तोडली गेली. तेव्हापासून वैयक्तिक न्यायासाठी येणाऱ्या गरिबांची मोठी फरफट होत आहे. मोठ्या संघटनांचे प्रतिनिधी किंवा कर्मचारी मंडप उभारू शकतात, पण डोंगरेंसारख्या गरीब आंदोलकांना मात्र स्वतःचा आडोसा स्वतःच उभारावा लागतो..हक्काची जागा मिळणार का?या निवाऱ्याच्या गंभीर प्रश्नाबाबत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांना विचारले असता, त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवी इमारत आता पूर्णत्वाकडे येत आहे. ही इमारत पूर्ण झाल्यानंतर सामाजिक न्याय भवन परिसरातील झाडांखाली आंदोलकांना हक्काची जागा आणि सावली उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. मात्र, तोपर्यंत आंदोलकांनी उन्हातच जळायचे का, हा प्रश्न कायम आहे.