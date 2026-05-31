Paithan Pachod Accident : पैठण-पाचोड महामार्गावर कार उलटून भीषण अपघात; सात जण गंभीर जखमी

पाचोड : भरधाव वेगातील कार रस्त्याच्या बाजूला घेत असताना कारचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने कार रस्त्यालगत असलेल्या खड्ड्यात जाऊन पलटी झाल्याची घटना पैठण- पाचोड राज्य महामार्गावर पाचोडजवळ शनिवारी (ता.३०) रात्री घडली असून यांत सात जण गंभीर जखमी झाले..यासंबंधी अधिक माहितीअशी, पाचोडकडून पुण्याला जाण्यासाठी निघालेली कार (क्र.एमएच-१४ एनडी- २०३२) पाचोड (ता.पैठण) जवळील काशी विश्वेश्वर मंदिरासमोर आली असता चालकाचे अचानक वाहनाच्या वेगावरील नियंत्रण सुटून कार रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या खोल खड्ड्यात जाऊन उलटली. यांत कार उलटून झालेल्या अपघातात कारचे मोठे नुकसान झाले. या अपघातात संतोष बंडू वाडेकर (वय 42), अनिता संतोष वाडेकर (वय 37), अंशिका अतुल औताडे (वय तीन वर्षे), उपासना संतोष वाडेकर (वय 10), वैष्णवी अतुल अवताडे (वय 31), अथर्व संतोष वाडेकर (वय 10) व अतुल औताडे ( हे सर्व रा. पुणे) हे जखमी झाले..अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन कार मध्ये दबलेल्या जखमींना बाहेर काढून तात्काळ त्यांना पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले. उपस्थित वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बाबासाहेब घुगे यांनी या सर्व जखमींवर प्राथमिक उपचार केले. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसून कारचे मोठे नुकसान झाले.स्थानिक नागरिकांच्या तत्परतेमुळे जखमींना वेळीच उपचार मिळाल्याने पुढील अनर्थ टळल्याची भावना व्यक्त होत आहे.