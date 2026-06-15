मराठवाडा

National Volleyball Player Dies: राष्ट्रीय हॉलीबॉलपटू व प्रयोगशील शेतकरी रमेश सहालुगडे यांचे विहिरीत पडून अपघाती निधन

राष्ट्रीय हॉलीबॉलपटू, क्रीडा मंडळाचे सचिव व प्रयोगशील शेतकरी रमेश सहालुगडे यांचा विहिरीत पडून मृत्यू; क्रीडा व कृषी क्षेत्रातल्या योगदानाने सर्वत्र हळहळ
Kharadi Thite Vasti Breach: Dawn Intrusion Yields Laptop, Cash, and Mobile Devices

Kharadi Thite Vasti Breach: Dawn Intrusion Yields Laptop, Cash, and Mobile Devices

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुरुड : येथील हॉलीबॉल चे राष्ट्रीय खेळाडू , मराठवाडा क्रीडा मंडळाचे सचिव तसेच प्रयोगशील शेतकरी रमेश सहालुगडे यांचे आज पाय घसरून विहिरीत पडल्यामुळे अपघाती निधन झाले.

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