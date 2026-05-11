Illegal Sand Mining: दैनिक सकाळच्या कुठेय तलाठी? या वृत्तमालिकेनंतर महसूल प्रशासनाची अवैध वाळू उपसावर कारवाई

शेंदूरवादा : दैनिक सकाळच्या कुठेय तलाठी? या वृत्तमालिकेत गंगापूर तालुक्यातील महसूल यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकल्यानंतर महसूल प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. गंगापूर तालुक्यातील पिंपळवाडी शिवारातील शिवना नदीपात्रात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशावर सोमवारी (ता. ११) दुपारी सुमारे अडीच वाजता धडक कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत दोन जेसीबी व दोन हायवा जप्त केले असून त्यातील एक जेसीपी व दोन हायवा तहसील कार्यालयात आणण्यात आले आहे. तर दुसरा जेसिपी तहसील कार्यालयात आणण्याची प्रक्रिया सुरू होती. या कार्यवाहीने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..गंगापूर तालुक्यातील ढोरेगाव, पुरी, कोडापूर, पेंडापूर भोयगाव शिवारातून वाहणाऱ्या शिवना नदीपात्रात काही दिवसांपासून अवैधरित्या वाळू उपसा सुरू असल्याच्या तक्रारी महसूल विभागाकडे प्राप्त होत होत्या. नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने वाळू काढून तिची वाहतूक होत असल्याने शासनाच्या महसुलाला फटका बसत होता. तसेच नदीपात्राचे पर्यावरणीय नुकसानही वाढत असल्याची चर्चा स्थानिक नागरिकांतून व्यक्त होत होती. गाव पातळीवर अवैध उपसा थांबवण्याबाबत तलाठी मंडळ अधिकारी व पोलीस पाटील यांनी कार्यवाही व माहिती देण्याची जबाबदारी असतानाही त्यांच्याकडून सर्रास दुर्लक्ष होत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे होते..या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार नवनाथ वाघवड, प्रशिक्षणार्थी तहसीलदार सागर वाघमारे आणि नायब तहसीलदार सचिन वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. मंडळाधिकारी मनीषा कोतकर, तलाठी ब्रिजेश पालवे, राजेश खरडकर, गीता सरग तसेच पोलीस बिट अंमलदार मनोज घोडके यांनी संयुक्तरित्या ही कारवाई केली..पथकाने शिवना नदीपात्रात सुरू असलेला वाळू उपसा थांबवत घटनास्थळावरून दोन जेसीबी आणि दोन हायवा ताब्यात घेतले. जप्त करण्यात आलेली वाहने पुढील कार्यवाहीसाठी तहसील कार्यालयात आणण्यात आली आहेत. महसूल विभागाच्या या अचानक धाडीनंतर अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून परिसरात या कारवाईची चर्चा रंगली आहे..कार्यवाहीचा देखावा नको.....दरम्यान, तालुक्यातील लिंबे जळगाव जिकठाण, टेंभापुरी मध्यम प्रकल्प, नंद्राबाद, मांगेगाव, तळपिंपरी शिवारातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध मुरूम उपसा सुरू असून शेंदूरवादा, शिवपुर, मांडवा, तुर्काबाद, ढोरेगाव, पुरी, पेंडापूर,भोयेगाव, पिंपळवाडी सह विविध नदीपात्रांमध्ये अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी नव्याने आलेल्या जिल्हा अधिकारी विनय गौडा यांनी लक्ष घालून महसूल प्रशासनाने हा कार्यवाहीचा नुसता देखावा न करता आणखी कडक भूमिका घेण्याची गरज नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारच्या कारवाया सातत्याने झाल्यास अवैध उत्खननाला आळा बसण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा स्थानिकांनी व्यक्त केली..नव्याने आलेली जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या सूचनेनुसार ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिजा बाबत कार्यवाही करण्यात येत असून त्याच्याच एक भाग म्हणून आज गंगापूर तालुक्यात शिवना नदी पात्रात ही कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. अवैध उत्खननाबाबत यापुढे कठोर कार्यवाही करत गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.एकनाथ बंगाळे (उप जिल्हाअधिकारी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.