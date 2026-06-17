Road Accident : धुळे-सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात; भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुण गंभीर जखमी

आडूळ : धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील आडूळ फाटा (ता. पैठण) येथे भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाल्याची घटना बुधवारी (ता. १७) दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास घडली. या अपघातात पार्थ अर्जुन गिरी (वय १९, रा. खादगाव, ता. पैठण) हा युवक गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.पाचोड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पार्थ गिरी हा दुचाकी (क्र. एमएच २० बीएम ५४३४) वरून पांढरी येथून आडूळकडे जात होता. .दरम्यान, आडूळ फाट्याजवळ भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारने (क्र. एमएच २१ बीव्ही ८२५६) त्याच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की दुचाकी सुमारे १० ते १५ फूट हवेत उडून रस्त्याच्या दुभाजकावर जाऊन पडली. अपघातानंतर कार चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने कार रस्त्यालगतच्या मोसंबी बागेत घुसली आणि झाडाला धडकली. या भीषण अपघातामुळे परिसरात काही काळ खळबळ उडाली होती. .अपघाताची माहिती मिळताच आडूळ प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या १०२ रुग्णवाहिकेचे चालक विजय भालेराव यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जखमी पार्थ गिरी याला उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. अपघातानंतर कारमधील सर्वजण घटनास्थळावरून पसार झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. या अपघाताची नोंद पाचोड पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट जमादार रंजितसिंग दुल्हत पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.