हिंगोलीत विनामास्क नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई, पन्नास हजाराचा दंड वसूल

हिंगोली : शहरातील प्रत्येक चौकात नगरपालिका व पोलीस प्रशासनातर्फे सोमवारी ता. २२ विनामास्क फिरणाऱ्या नागरिकावर दंडात्मक कारवाई करुन पन्नास हजाराचा दंड वसूल केला आहे. शहरातील महात्मा गांधी चौक, इंदिरा गांधी चौक, अग्रेसन महाराज चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक यासह विविध ठिकाणी प्रशासनाच्या पथकाने कारवाई सुरु केली होती. सकाळपासून दुपारपर्यंत या नागरिकाकडून पथकाने प्रत्येकी दोनशे रुपये याप्रमाणे ५० हजार रुपये दंड आकारला. जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असल्याने खबरदारी म्हणून आता जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विनामास्क फिरणाऱ्या नागरिकावर तसेच वाहन चालक व सामाजिक अंतर न पाळणाऱ्यावर धडक कारवाई केली जात आहे. दरम्यान, शहरात मागील काही दिवसांपासून प्रशासनाच्या वतीने कोरोना नियमांचे पालन करण्यासाठी नागरिकांनी घराबाहेर पडताना तोंडाला मास्क लावावा तसेच सामाजिक अंतर पाळावे असे ध्वनिक्षेपकद्वारे जनजागृती करून आवाहन जात आहे. मात्र अनेकजण तोंडाला मास्क बांधत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. शहरात गर्दीच्या ठिकाणी देखील विनामास्क नागरिक दिसत आहेत. यामुळे पथकाकडून शहरात विनामास्क असलेल्या नागरिकांवर धडक कारवाई केली जात आहे. दरम्यान, सोमवारी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्या सूचनेनुसार तहसीलदार पांडुरंग माचेवाड , मुख्याधिकारी डॉ. अजय कुरवाडे हिंगोली शहर ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक पंडित कच्छवे आदींनी पुढाकार घेत केली आहे. शहरात ही कारवाई सुरू असताना मास्क नसलेल्या नागरिकांची पळापळ सुरू होती. या कारवाईने आता नागरिक कोरोनाचे नियम पाळतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Punitive action against unmasked citizen in Hingoli, fine of Rs 50 thousand recovered