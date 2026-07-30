Loan Waiver Alert: कर्जमाफी की सिबिलवर डाग? ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’ योजनेतील OTS नोंदीमुळे ५६ लाख शेतकऱ्यांच्या पतक्षमतेवर संकट

हिंगोली : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने' अंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जमाफीची घोषणा केली असली, तरी या योजनेची अंमलबजावणी वन टाइम सेटलमेंट (OTS) पद्धतीने होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांच्या सिबिल (CIBIL) स्कोअरवर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने सर्व बँकांना स्पष्ट लेखी निर्देश देऊन शेतकऱ्यांच्या सिबिल स्कोअरचे संरक्षण करावे, अशी मागणी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गजानन कावरखे यांनी केली आहे..संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार काही रक्कम शासनाकडून भरली जाणार असून उर्वरित रक्कम संबंधित बँकांकडून माफ केली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रक्रियेत कर्जाची नोंद 'वन टाइम सेटलमेंट' म्हणून झाल्यास भविष्यात शेतकऱ्यांच्या पतक्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..सिबिल अहवालात नकारात्मक नोंद झाल्यास शेतकऱ्यांना पुढील काळात पीक कर्जासह गृहकर्ज, वाहन कर्ज, व्यवसाय कर्ज किंवा इतर बँकिंग सुविधा मिळविताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळूनही भविष्यात आर्थिक व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण होण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत..क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने सरकारला आवाहन करताना म्हटले आहे की, कर्जमाफीचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हा आहे. मात्र त्याच निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या पतक्षमतेवर परिणाम होणार असेल, तर तो निर्णय शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरेल. त्यामुळे सरकारने तातडीने राष्ट्रीयकृत, सहकारी आणि खासगी बँकांना स्पष्ट आदेश देऊन या योजनेचा कोणत्याही लाभार्थी शेतकऱ्याच्या सिबिल स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही, याची हमी द्यावी..संघटनेने शासनाकडे या संदर्भात स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) काढण्याची मागणीही केली आहे. तसेच, कर्जमाफी लाभार्थ्यांच्या सिबिल अहवालात कोणत्याही प्रकारची प्रतिकूल नोंद होणार नाही, याबाबत बँकांना बंधनकारक सूचना देण्याची आवश्यकता असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे..सरकारने या विषयावर तातडीने भूमिका स्पष्ट न केल्यास राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि असंतोष वाढण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटना राज्यव्यापी आंदोलनाची दिशा निश्चित करेल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.."कर्जमाफीचा उद्देश शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा आहे, त्यांच्या पतक्षमतेवर परिणाम करण्याचा नाही. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने'चा लाभ घेणाऱ्या एकाही शेतकऱ्याच्या सिबिल स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही, यासाठी राज्य सरकारने तातडीने सर्व बँकांना स्पष्ट लेखी आदेश द्यावेत. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटना राज्यव्यापी आंदोलन उभारेल."— गजानन कावरखे, मराठवाडा अध्यक्ष, क्रांतिकारी शेतकरी संघटना."सरकार कर्जमाफी देत असेल तर त्याचा फटका आमच्या भविष्यातील पतक्षमतेला बसू नये. 'वन टाइम सेटलमेंट'ची नोंद सिबिलवर झाली तर पुढे पीक कर्ज, गृहकर्ज किंवा इतर कोणतेही कर्ज मिळणे कठीण होईल. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी सरकार घेणार का, हा आमचा रास्त प्रश्न आहे."— संगीता लक्ष्मण पतंगे, महिला शेतकरी, ताकतोडा."माझ्या कर्जमाफीच्या यादीत केवळ ५४ हजार रुपयांची रक्कम दाखवली आहे, तर प्रत्यक्ष कर्ज सुमारे एक लाख ६० हजार रुपये आहे. उर्वरित रक्कम 'सेटलमेंट' म्हणून दाखविली जाणार असेल आणि त्यामुळे सिबिलवर नकारात्मक परिणाम होणार असेल, तर ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक नव्हे तर फसवी कर्जमाफी ठरेल. सरकारने या संदर्भात तातडीने स्पष्ट भूमिका घ्यावी."— विजय कावरखे, शेतकरी, गोरेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.