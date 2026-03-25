Parbhani News: पोलिस बंदोबस्तात काढली १०० अतिक्रमणे; पूर्णा नगर परिषदेची अतिक्रमण हटाव मोहीम; मुख्य रस्त्याने घेतला मोकळा श्वास

पूर्णा: रहदारीला अडथळा निर्माण करणारे रेल्वे स्थानकासमोरील कच्चे व पक्के अतिक्रमण नगर परिषदेच्या पथकाने पोलिस बंदोबस्तात काढले. त्यामुळे रस्त्याने मोकळा श्वास घेतला आहे. शहरातील स्टेशन रोड, पोस्ट ऑफिससमोर, बसवेश्वर चौक, कमल टॉकीज परिसर व इतर मुख्य रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे वाढलेली आहेत. अतिक्रमणांमुळे रस्त्याची रुंदी कमी होऊन वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. .तसेच नाल्यांवरील अतिक्रमणामुळे सांडपाण्याचा निचरा होण्यास अडचण येत असल्याचे मुख्याधिकारी उत्कर्ष गुट्टे यांनी जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांना कळविले होते. सदर वाढत्या अतिक्रमणाबाबत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेंद्र नेरलीकर यांनी दूरध्वनीद्वारे चर्चा करून या गंभीर परिस्थितीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. याची दखल जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी घेतली..नगरपरिषद प्रशासनामार्फत सदरची अतिक्रमणे काढण्यासाठी मंगळवार व बुधवारी (ता. २४ व २५) विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश जारी केले. त्यानुसार मंगळवारी दुपारी बारा वाजता उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. समाधान पाटील, पोलिस निरीक्षक विलास गोबाडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुशांत किनगे, मंजूषा मोरे, गजानन पाटील यांच्यासह आठ अधिकारी व १४० पोलिस, दंगा नियंत्रण पथक व होमगार्ड रेल्वे स्थानकासमोरील रस्त्यावर दाखल झाले..डॉ. गुट्टे यांच्या नेतृत्वाखाली मोहीम सुरू करण्यात आली. यावेळी नायब तहसीलदार भारत गंगावणे, मंडळ अधिकारी के. पी. शिंदे, कल्याण धोंगडे, प्रशासकीय अधिकारी मुंतजीब खान, अब्दुल हकीम, उत्तम कांबळे, दिनेश मुळे, अशोक पारवे, मुकुंद मस्के, राकेश जाधव, सुरेंद्र धुळे, दीपक पैठणे यांच्यासह नगर परिषदेचे सुमारे शंभरहून अधिक कर्मचारी, जेसीबी, ट्रॅक्टरसह उपस्थित झाले. कोणाच्याही दबावाखाली न येता नगरपरिषद व पोलिस प्रशासनाने धडक कारवाई करत रस्त्याच्या दुतर्फा असलेले शंभरहून अधिक अतिक्रमणे जमीनदोस्त केले..यावेळी काही नागरिकांनी स्वतःहून अतिक्रमणे काढण्यास सुरवात केली होती. मागील तीन दिवसापासून शहरांमध्ये अतिक्रमण मोहीम राबविण्यात येणार आहे, असे नगरपरिषदेच्या वतीने जाहीर करण्यात आले होते. त्यात काही जणांनी प्रतिसाद दिला. परंतु, अनेकांनी अतिक्रमणे काढली नव्हती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमण जमीनदोस्त करण्यात आले, सदरील मोहीम सायंकाळपर्यंत सुरू होती.."अतिक्रमण करणारा कोणीही व कितीही मोठा असो. शहरास विद्रूप करणाऱ्या अशांची गय करणार नाही. शहरातील कोणत्याही भागात अतिक्रमण करून शहरास बकाल करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाणार नाही. शहरातील सर्व रस्ते व नाल्या आपण मोकळे करणारच."- डॉ. उत्कर्ष गुट्टे, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, पूर्णा.