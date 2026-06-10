मराठवाडा

Beed: दलदल, चिखलातून काढावा लागतोय मार्ग ;रस्ते चिखलात; पुरुषोत्तमपुरीत प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा भाविकांना फटका

Devotees Struggle Through Muddy Roads at Purushottampuri: श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तमपुरीकडे जाणारे रस्ते चिखलमय झाल्याने भाविकांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. कोट्यवधींचा निधी मंजूर असूनही रस्त्यांची दुरवस्था कायम असल्याने प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
Beed

Beed

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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टाकरवण: संपूर्ण भारतात भगवान पुरुषोत्तमाचे एकमेव मंदिर बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यातील श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तमपुरी येथे गोदावरी काठावर वसलेले आहे. या अत्यंत पवित्र तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांवर सध्या प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे चिखलातून आणि दलदलीतून वाट काढण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

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