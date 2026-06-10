Beed: दलदल, चिखलातून काढावा लागतोय मार्ग ;रस्ते चिखलात; पुरुषोत्तमपुरीत प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा भाविकांना फटका

टाकरवण: संपूर्ण भारतात भगवान पुरुषोत्तमाचे एकमेव मंदिर बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यातील श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तमपुरी येथे गोदावरी काठावर वसलेले आहे. या अत्यंत पवित्र तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांवर सध्या प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे चिखलातून आणि दलदलीतून वाट काढण्याची नामुष्की ओढवली आहे..राज्यातील ९ प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याची घोषणा चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन ठाकरे सरकारकडून करण्यात आली होती, ज्यामध्ये या ऐतिहासिक मंदिराचा समावेश होता. मंदिराच्या जीर्णोद्धार आणि संवर्धनाच्या कामासाठी अर्थसंकल्पात ५४ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आणि सद्यस्थितीत मंदिराचे काम प्रगतीपथावर आहे..Thalapathy Vijay : मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचा केंद्र सरकारसह अदाणींना मोठा दणका; २० हजार कोटींच्या स्मार्ट मीटर प्रकल्प केला बंद.मात्र, अत्यंत संतापजनक बाब म्हणजे या मुख्य तीर्थक्षेत्राला जोडणाऱ्या सर्वच जोडरस्त्यांची कमालीची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यांवरील मोठमोठे खड्डे आणि साचलेल्या चिखलामुळे भाविकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे..पुरुषोत्तम मास अर्थात धोंड्याच्या महिन्यात श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तमपुरी येथे भव्य अधिकमास उत्सव यात्रा भरते. या पर्वकाळात महाराष्ट्रासह परराज्यातून लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी दाखल होतात. मात्र, या तीर्थक्षेत्राला जोडणारा एकही रस्ता सुस्थितीत नसल्याने भाविकांची मोठी परवड होत आहे.सुर्डी नजीक ते पुरुषोत्तमपुरी आणि सादोळा ते पुरुषोत्तमपुरी या मुख्य रस्त्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. हा मार्ग जालना आणि बीड या दोन जिल्ह्यांना जोडणारा मुख्य रस्ता असल्याने येथे नेहमी वाहनांची मोठी रेलचेल आणि वर्दळ असते..Nagpur: पोलिसांच्या सतर्कतेने फसला घरफोडीचा प्रयत्न .दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पहिल्याच पावसाने या संपूर्ण रस्त्याचे रूपांतर चिखलाच्या साम्राज्यात केले आहे. प्रशासनाने या रस्त्यावर केवळ नावापुरता मुरूम टाकून हात झटकले असून, त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी रस्ता अधिक धोकादायक बनला आहे..६० कोटी मंजूर, तरीही कासव गतीने काम!सुर्डी नजीक ते पुरुषोत्तमपुरी या रस्त्याच्या कामासाठी ६० कोटी ४० लाख रुपयांचा प्रचंड निधी मंजूर झाला आहे. हा रस्ता सुर्डी, राजेगाव, हिवरा, वाघोरा, माळेवाडी, महातपुरी, काळेगावथडी, डुब्बी थडी आणि पुरुषोत्तमपुरी अशा अनेक गावांना जोडणारा मुख्य दळणवळण मार्ग आहे. स्थानिक नागरिकांनी अनेक वेळा तीव्र आंदोलने केल्यानंतर अखेर या रस्त्याच्या कामाला मुहूर्त मिळाला खरा, मात्र सध्या हे काम अत्यंत संथ व कासव गतीने सुरू आहे. त्यामुळे पहिल्याच पावसाळ्यात संपूर्ण रस्ता चिखलमय झाला असून कंत्राटदार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..भाविक आणि वाहनधारकांची तारेवरची कसरतरस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहन चालवताना वाहनधारकांना मोठी कसरत करावी लागत असून वाहनांचेही मोठे नुकसान होत आहे. ऐन यात्रेच्या तोंडावर रस्त्यांची ही दुरवस्था झाल्याने बाहेरून येणाऱ्या लाखो भाविकांना मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे."सुर्डी नजीक ते सादोळा हे १३ किलोमीटरचे अंतर अतिशय खराब झाले आहे. पावसाळ्यात या मार्गावरील नागरिकांना आणि देशभरातून येणाऱ्या भाविकांना प्रचंड हाल सोसावे लागतात. अनेक गावांच्या दळणवळणासाठी हा रस्ता महत्त्वाचा असतानाही प्रशासनाला याचे गांभीर्य नाही. या रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर आणि त्वरित पूर्ण करावे, अन्यथा नागरिकांचा उद्रेक होईल."- अजयसिंह राऊत, सामाजिक कार्यकर्ते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.