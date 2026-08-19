Pandharpur Shegaon Railway : पंढरपूर–शेगाव रेल्वे मार्गासाठी प्रयत्नांना बळ; पुण्यात DRM यांच्याशी सविस्तर चर्चा

- धनंजय शेटेभूम - पंढरपूर–शेगाव या बहुप्रतिक्षित रेल्वे मार्गाच्या मागणीला गती देण्यासाठी पुणे येथील शिवाजीनगर रेल्वे भवन येथे मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (DRM) राजेश कुमार वर्मा यांची भेट घेऊन रेल्वे प्रशासनाशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पाच्या अनुषंगाने विविध बाबींवर चर्चा करून मार्गाच्या मागणीसाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला..पंढरपूर–शेगाव रेल्वे मार्ग अस्तित्वात आल्यास पंढरपूर, भूम, परंडा, वाशी यांसह मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांना थेट रेल्वे संपर्काचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. या मार्गामुळे नागरिकांची प्रवासाची सोय होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विविध बाजारपेठांपर्यंत जलद आणि कमी खर्चात पोहोचविणे शक्य होणार आहे. तसेच उद्योग-व्यवसाय, व्यापार, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यटनाला चालना मिळण्यास मदत होईल..धार्मिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीनेही हा रेल्वेमार्ग महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. पंढरपूर आणि शेगाव यांसारख्या प्रमुख धार्मिक स्थळांशी संपर्क वाढल्याने भाविकांच्या प्रवासाला मोठी सुविधा उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ रेल्वे वाहतुकीपुरता मर्यादित न राहता मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक व औद्योगिक विकासाला चालना देणारा महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो..या मागणीला केंद्र आणि राज्य पातळीवर अधिक बळ मिळावे यासाठी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, खासदार बजरंग बप्पा सोनवणे, खासदार निलेश लंके, खासदार ओमराजे निंबाळकर, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार विशाल पाटील तसेच मेघा कुलकर्णी यांना निवेदन देण्यात आले. रेल्वे मार्गाच्या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांच्या माध्यमातून पुढील काळातही सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले..यावेळी बीड राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष–शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्रजी मस्के यांच्यासह भूम, परंडा, वाशी परिसरातील गोरख भोरे, तानाजी पाटील, संतोष वरळे, बागल सर, संकेत बागल तसेच इतर मान्यवर, लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.पंढरपूर–शेगाव रेल्वे मार्गामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांना नव्या विकासाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे या रेल्वे मार्गासाठीचा पाठपुरावा अधिक व्यापक करून केंद्र सरकार व रेल्वे प्रशासनाकडे सातत्याने मागणी लावून धरण्याचा निर्धार उपस्थितांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.