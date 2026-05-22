Dog Bite Crisis: माळेगावात पिसाळलेल्या श्वानाचा हैदोस; सात नागरिक जखमी, दोन वृद्ध महिलांना नांदेडला हलविले

देगलूर : तालुक्यातील मौजे माळेगाव (मक्ता) येथे एका पिसाळलेल्या श्वानाने दोन दिवसांत अक्षरशः हैदोस घालत सात नागरिकांसह काही मुक्या जनावरांनाही चावा घेतल्याची घटना घडली. या प्रकारामुळे गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून दोन वृद्ध महिलांची प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे..गुरुवार (ता. २१) रोजी सायंकाळच्या सुमारास या पिसाळलेल्या श्वानाने गावातील नागरिकांवर हल्ला सुरू केला. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. २२) पहाटे नैसर्गिक विधीसाठी बाहेर गेलेल्या काही नागरिकांनाही त्याने चावा घेतला. या घटनेत संतोष घंटेवाड (वय २८), संगाबाई अंगदराव मोतबा (वय ७५), कमलाबाई रघुराम डुमणे (वय ५५) आणि गजानन सोपान डोणगावे (वय २४) हे गंभीर जखमी झाले. तसेच काही मुक्या जनावरांनाही या पिसाळलेल्या श्वानाने चावा घेतल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली..जखमींना प्राथमिक उपचारासाठी देगलूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र श्वानदंशावरील आवश्यक इंजेक्शन व औषधे उपलब्ध नसल्याने उपचारात अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे संगाबाई मोतबा व कमलाबाई डुमणे यांना पुढील उपचारासाठी नांदेड येथे हलविण्यात आल्याची माहिती सरपंच शिवराज पाटील माळेगावकर यांनी दिली..दरम्यान, देगलूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात श्वानदंशावरील आवश्यक लस, इंजेक्शन व औषधांचा कायमस्वरूपी तुटवडा असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. पिसाळलेल्या श्वानाच्या हल्ल्यानंतर जखमी नागरिकांना तातडीने उपचाराची गरज असताना रुग्णालयात आवश्यक इंजेक्शन उपलब्ध नसल्याने रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांची मोठी धावपळ झाली. अखेर दोन गंभीर जखमी वृद्ध महिलांना नांदेड येथे हलवावे लागल्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..तालुक्यात वारंवार श्वानदंशाच्या घटना घडत असतानाही उपजिल्हा रुग्णालयात रेबीज प्रतिबंधक लस व इम्युनोग्लोब्युलिन इंजेक्शनचा पुरेसा साठा ठेवला जात नसल्याबद्दल नागरिकांत संताप व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागातील गरीब व सर्वसामान्य रुग्णांना खासगी रुग्णालयात महागडे उपचार परवडत नसल्याने शासनाने देगलूर उपजिल्हा रुग्णालयात तातडीने आवश्यक औषधसाठा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे..याशिवाय रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांकडून रुग्णांच्या नातेवाईकांना समाधानकारक माहिती न देता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोपही सरपंच पाटील यांनी केला. त्यामुळे आरोग्य विभागाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत ग्रामीण रुग्णालयांतील औषध पुरवठा व्यवस्था सक्षम करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.