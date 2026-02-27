Reliance Group: अंबानींच्या सून राधिका मर्चंट पैठणमध्ये! तीन महिन्यात दुसरा दौरा; पोलिस बंदोबस्तात प्रकल्पाला दिली भेट

Radhika Merchant: रिलायन्स समूहाच्या संचालिका आणि मुकेश अंबानी यांचे धाकटे चिरंजीव अनंत अंबानी यांच्या पत्नी राधिका मर्चंट यांनी पैठण येथील प्रकल्पाला भेट दिली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण एमआयडीसीमधील 'एनकोर हेल्थकेअर' या त्यांच्या औषधी उत्पादन प्रकल्पाची त्यांनी पाहाणी केली. .राधिका मर्चंट यांनी अवघ्या तीन महिन्यांत दुसऱ्यांदा या परिसराचा दौरा केला. यामुळे पैठणच्या औद्योगिक विस्ताराला मोठी गती मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. राधिका मर्चंट-अंबानी यांचे सकाळी १०:३० वाजता हेलिकॉप्टरने संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना परिसरातील हेलिपॅडवर आगमन झाले. त्यांच्यासोबत त्यांचे वडील आणि प्रसिद्ध उद्योजक विरेन मर्चंट हेदेखील उपस्थित होते..Pratibha Dhanorkar Statement : ‘’मला ‘व्हिलन’ ठरवण्यामागे कुणाचं षडयंत्र, लवकरच भांडाफोड करणार'' ; प्रतिभा धानोरकरांचा सूचक इशारा!.हेलिपॅडवरून त्या मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात वाहनांच्या ताफ्यासह थेट एमआयडीसीमधील 'एनकोर हेल्थकेअर' प्रकल्पस्थळी रवाना झाल्या. मर्चंट यांच्या आगमनाची वार्ता समजताच परिसरात नागरिकांनी त्यांना पाहण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती..Mount Abu Name Change : जगप्रसिद्ध 'माउंट अबू'सह तीन शहरांचे नामांतर; मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांची मोठी घोषणा.या एकदिवसीय दौऱ्यात त्यांनी कंपनीच्या विविध विभागांना भेट देऊन उत्पादनाची गुणवत्ता आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेतला. विशेषतः भविष्यातील विस्तार योजनांविषयी त्यांनी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यापूर्वी १ आणि २ डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांनी दोन दिवसांचा दौरा करून कामकाजाची पाहणी केली होती. त्यानंतर गुरुवारी पुन्हा झालेल्या या भेटीला औद्योगिक वर्तुळात मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.