कनेरगाव येथील जुगार अड्ड्यावर धाड; हिंगोली स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई, आठ लाख ६९ हजाराचा मुद्देमाल जप्त

हिंगोली : तालुक्यातील कनेरगाव नाका येथे जुगार अड्ड्यावर धाड टाकून सेनगाव तालुक्यातील सेनगाव ते हत्ता मार्गावर अवैध वाळू वाहतूक करणारे टिप्पर पकडून दोन्ही कारवाईत आठ लाख ६९ हजाराचा ऐवज स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने जप्त करुन चारजणाविरुद्ध सोमवारी (ता. २२) गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारी गुन्हे शाखेच्या पथकाला मिळालेल्या माहितीनुसार सेनगांव व गोरेगाव येथे वेगवेगळे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सदर कारवाईमध्ये सेनगाव ते हत्ता जाणारे रोडवर भानखेडा तांडा गावात वाळुची टिप्परने चोरटी वाहतुक करीत असतांना चालक बाळु चव्हाण रा. ब्राम्हणवाडा तांडा ता. औंढा हे अवैध्यपणे वाळू गौण खनिजाची विना परवाना चोरटी विक्रीसाठी वाहतुक करत असतांना चार ब्रास वाळु किंमती आठ लाख २० हजार रुपये सह मिळून आला. तसेच मल्हारी सांगळे टिप्पर मालक रा. रुपुर ता. औंढा यांचे विरूध्द पोलिस स्टेशन सेनगाव येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हेही वाचा - हिंगोली जिल्ह्यात भल्या पहाटेपासून मेघगर्जनेसह पाऊस, गहु, ज्वारी पिकांचे मोठे नुकसान तसेच गोरेगाव पोलिस ठाण्यातंर्गत येणाऱ्या कन्हेरगाव नाका ते कानरखेडा गावाकडे जाणारे रोडलगत सार्वजनिक ठिकाणी राजु विसावे रा कन्हेरगाव नाका हा मटका जुगार खेळ खेळवत व खेळत आहे अशा खात्रीशीर माहितीवरुन स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने छापा मारून त्याचे कडून मटका जुगार साहित्य, दोन मोबाईल व नगदी रूपये असा एकूण ४९ हजार रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करून राजु विसावे व पांडुरंग गावंडे दोघे रा. कन्हेरगाव नाका यांचे विरूध्द गोरेगाव येथे गुन्हा दाखल केला आहे. सदरची कार्यवाही पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, यशवंत काळे, सहायक पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख यांचे मार्गदर्शनाखाली व स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक उदय खंडेराय यांचे आदेशाने पोलिस उपनिरीक्षक शिवसांब घेवारे, पोलिस उपनिरीक्षक किशोर पोटे शंकर जाधव, आकाश टापरे, तुषार ठाकरे यांच्या पथकाने केली आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

