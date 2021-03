जवळा बाजार येथील जुगार अड्ड्यावर धाड, पावनेचार लाखाचा मुद्देमाल जप्त, तेरा जुगाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल

हिंगोली : औंढा नागनाथ तालुक्यातील जवळा बाजार येथे हिंगोली येथील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने धाड टाकून तीन लाख ७६ हजार २०० रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करुन तेरा जुगाऱ्यांविरुद्ध रविवारी ( ता. २१) हट्टा पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरा गुन्हा दाखल केला आहे. या बाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हिंगोली येथील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकास मिळालेल्या माहितीनुसार जवळाबाजार येथील सलीम खान पठाण यांच्या जागेत जुगाराचा अड्डा चालू आहे. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक उदय खंडेराय यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक शिवसांब घेवारे यांनी आरामशिन जवळ चालणाऱ्या जुगार अड्ड्यावर छापा मारला असता तेथे जुगार खेळणारे जुनेद मामू, बबलू शेख, पवन जयस्वाल सर्व रा. जवळा बाजार, संतोष चव्हाण रा. आडगाव रंजे, सय्यद सत्तार सय्यद सरदार, शेख नईम शेख मोईन, नदीम शेख, आमदू पैलवान, नफिज पैलवान, जागा मालक सलीम खान पठाण सर्व रा. जवळा बाजार व इतर मोटार सायकल सोडून पळून गेलेले तीन लोक अशा एकूण १३ जण जुगार खेळताना आढळून आले. त्यांच्या कडून रोख १० हजार १०० रुपये, पाच मोटारसायकल, चार मोबाईल असा तीन लाख ७६ हजार दोनशे रुपयाचा ऐवज जप्त करुन पोलिस उपनिरीक्षक शिवसांब घेवारे यांच्या फिर्यादीवरुन हट्टा पोलिस ठाण्यात रविवारी तेरा जणाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. सदरची कारवाई पोलिस अधीक्षक राकेश कलासागर, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक यशवंत काळे, सहाय्यक पोलिस अधिक्षक यतीश देशमुख, पोलिस निरीक्षक उदय खंडेराय यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक शिवसांब घेवारे, पोलिस जमादार विशाल घोळवे, किशोर कातकडे, विठ्ठल काळे, तुषार ठाकरे यांच्या पथकाने केली. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



