Bail Pola Water Scarcity : पावसाचा खंड! पोळ्याला बोअरवेलच्या पाण्यावर बैलराजाची खांदेमळणी

चित्तेपिंपळगाव - पावसाने घेतलेल्या मोठ्या खंडामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह ग्रामीण भागात पाण्याचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा पोळा सण दरवर्षी उत्साहात साजरा होत असतो, मात्र यंदा पावसाने तब्बल दिड महिन्यांपासून दडी मारल्याने पाण्याअभावी यंदाच्या पोळ्यावर दुष्काळाचे सावट दिसून येत आहे..पोळ्याच्या आदल्या दिवशी शेतकरी बैलांना आंघोळ घालून त्यांची सजावट करतात. त्यानंतर बैलांच्या खांद्याला तेल लावून खांदेमळणी करून त्यांची पूजा केली जाते. मात्र, यंदा गावातील नदी, नाले, तलाव तसेच अन्य पाणीसाठे कोरडे पडल्याने अनेक शेतकऱ्यांना बैलराजाची खांदेमळणी करण्यासाठी बोरवेलच्या, किंवा विहीरीतील पाण्याचा आधार घ्यावा लागत आहे..सध्या शेतकऱ्यांची, तळाशी गेलेल्या विहिरी व बोरवेलच्या पाण्यावर खरीप पिके जगविण्याची धडपड सुरू आहे. पावसाने दडी मारल्याने विहिरींची पाणीपातळीही खालावली असून, उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. अशा परिस्थितीत यंदा प्रथमच बोरवेलच्या किंवा विहिरीच्या पाण्याने बैलांना अंघोळ घालून त्यांची खांदेमळणी करताना शेतकरी दिसत आहेत..पोळा हा शेतकरी आणि बैलराजाच्या जिव्हाळ्याच्या नात्याचा सण आहे. मात्र, यंदा पावसाचा खंड, पाण्याची टंचाई आणि शेतीसमोरील संकटामुळे सणाच्या आनंदावर काहीशी चिंता दाटून आली आहे. बैलराजाची बोरवेलच्या पाण्याने केली जाणारी खांदेमळणी ग्रामीण भागातील सध्याच्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचे वास्तव अधोरेखित करत आहे.आता शेतकऱ्यांना जोरदार पावसाची प्रतीक्षा आहे. पावसाने हजेरी लावावी, पिकांना जीवदान मिळावे आणि जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.