मराठवाडा

Bail Pola Water Scarcity : पावसाचा खंड! पोळ्याला बोअरवेलच्या पाण्यावर बैलराजाची खांदेमळणी

बैलराजाच्या सणावरही दुष्काळाचे सावट; पाणीसाठे आटल्याने बळीराजावर बोरवेलच्या पाण्याचा आधार.
Rain Break Disrupts Pola Festival Bulls Groomed With Borewell Water

Rain Break Disrupts Pola Festival Bulls Groomed With Borewell Water

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दिनेश शिंदे
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चित्तेपिंपळगाव - पावसाने घेतलेल्या मोठ्या खंडामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह ग्रामीण भागात पाण्याचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा पोळा सण दरवर्षी उत्साहात साजरा होत असतो, मात्र यंदा पावसाने तब्बल दिड महिन्यांपासून दडी मारल्याने पाण्याअभावी यंदाच्या पोळ्यावर दुष्काळाचे सावट दिसून येत आहे.

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