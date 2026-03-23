Beed News: ‘रेन हार्वेस्टर’ने रोपट्यांच्या मुळाशी पोचले पाणी ;योगेश्वरी शिक्षण संस्थेत थेट मुळाला पाणी देणारा अंबाजोगाईत प्रयोग यशस्वी.

अंबाजोगाई: रणरणत्या उन्हात जमिनीची लाहीलाही होत असताना आणि पाण्याचे बाष्पीभवन वेगाने होत असताना झाडे लावणे म्हणजे मोठे आव्हान असते. मात्र, अंबाजोगाईतील योगेश्वरी शिक्षण संस्थेच्या परिसरात या आव्हानावर मात करणारा एक प्रयोग आकाराला आला आहे. एरवी आपण झाडाच्या आळ्यात पाणी टाकतो, पण येथे मात्र पाणी थेट झाडाच्या मुळाशी पोचवले जात आहे. रेन हार्वेस्टर पद्धतीचा वापर करून या संस्थेच्या परिसरात भर उन्हाळ्यातही मोठ्या उत्साहात वृक्षलागवड केली जात आहे. केवळ झाड लावणे नव्हे, तर ते शास्त्रीय पद्धतीने जगवण्याचा हा पॅटर्न सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे..योगेश्वरी सैनिक स्कूल आणि श्रीमती गोदावरी कुंकूलोळ योगेश्वरी कन्या शाळेच्या प्रांगणात हा अभिनव प्रयोग राबवण्यात आला आहे. एक पेड शहिदों के नाम या उपक्रमांतर्गत येथे नांदुरकीची रोपे लावण्यात आली. यासाठी दोन बाय दोन फुटांचा खड्डा करून त्यात खडीचा थर देण्यात आला आहे. खडीच्या मध्यबिंदू शेजारी एक पाइप फसवून त्यातही खडी भरली जाते. यामुळे झाडाच्या आळ्यात पाणी टाकण्याऐवजी या पाइपमध्ये पाणी टाकले की ते थेट मुळापर्यंत पोचते. यामुळे पाण्याचा अपव्यय टळतो आणि कडक उन्हातही रोपट्याचे पोषण चांगल्या प्रकारे होते..योगेश्वरी शिक्षण संस्थेने गेल्या २० वर्षांत ४० एकर परिसरात हजारो झाडे लावून त्यांचे जतन केले आहे. माजी अध्यक्ष डॉ. सुरेश खुरसाळे आणि अध्यक्ष चंद्रशेखर बर्दापूरकर यांच्या संकल्पनेतून येथे केवळ वृक्षलागवडच नव्हे, तर जमिनीमध्ये पाणी मुरवण्याचेही मोठे काम झाले आहे. संस्थेच्या परिसरात निर्माण केलेल्या लहान-मोठ्या तलावांमुळे तब्बल १२ लाख ७० हजार लिटर पाणी जमिनीत मुरवले जाते, ज्याचा परिणाम म्हणून उन्हाळ्यातही या परिसरातील तापमान इतर ठिकाणांपेक्षा कमी जाणवते..अशी आहे लागवड पद्धत आणि फायदेया पद्धतीत दोन फुटांच्या खड्ड्यात झाड लावण्यापूर्वी बारीक खडीचा थर दिला जातो. खड्ड्याच्या बाजूला दीड ते दोन इंची पाइप बसवून त्यातही खडी भरली जाते. या पाइपच्या वरचा भाग जमिनीच्या दोन इंच वर राहतो. यामुळे वरून पाणी टाकल्यास ते मातीवर न सांडता थेट मुळाशी जाते. याचे फायदे म्हणजे पाण्याचे बाष्पीभवन होत नाही, पाण्याची मोठी बचत होते आणि उन्हाळ्यातही झाडाची वाढ वेगाने होते. मुळाशी ओलावा टिकून राहिल्याने झाड वाळत नाही.."या पद्धतीमुळे आम्हाला आता वृक्षलागवडीसाठी पावसाळ्याची वाट पाहण्याची गरज उरलेली नाही. उन्हाळ्यातही आम्ही यशस्वीरीत्या झाडे लावू शकतो. थेट मुळाला पाणी मिळाल्याने झाड लवकर सेट होते आणि पाण्याचीही बचत होते. जागतिक वन दिनापासून आम्ही ही मोहीम सुरू केली असून, केवळ झाडे लावणे हा आमचा उद्देश नसून ती १०० टक्के जगवणे आणि त्यांचे संगोपन करणे यावर आमचा भर आहे."- एस.पी. कुलकर्णी, प्राचार्य, सैनिक स्कूल.