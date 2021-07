Osmanabad Rain : उस्मानाबादसह जिल्ह्यातील काही भागात पाऊस

उस्मानाबाद : शहरासह जिल्ह्याच्या काही भागात सोमवारी (ता. पाच) पावसाने Rain दमदार हजेरी लावली. जिल्ह्यात Osmanabad आतापर्यंत ५८ टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. आठ दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पाऊस झाल्याने खरीप पिकांना जीवदान मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात पेरणी होताच पाऊस गायब झाला होता. गेल्या आठ दिवसांपासून पावसाने दडी मारली होती. पिके कोवळ्या स्थितीत असल्याने पावसाची नितांत गरज होती. सोमवारी जिल्ह्याच्या काही भागात दमदार, तर काही भागात तुरळक पाऊस झाला. शहरातही दुपारी सव्वा एकच्या सुमारास चांगला पाऊस झाला. सुमारे अर्धा ते पाऊण तास हा पाऊस झाला. शहरातील सखल भागात पाणी साचले होते. बलसूर व मुरूम परिसरात मध्यम स्वरूपाचा तर अंबरनंगर तांडा परिसरात जोरदार पाऊस झाला.rain in some parts of osmanabad and district

तुरोरीतही बराच वेळ पावसाची रिपरिप सुरु होती. इट (ता.भूम) Bhoom परिसरात पावसाचा शिडकावा झाला. लोहारा शहर परिसरात अर्धातास जोरदार पाऊस झाला. यानंतरही बराच वेळ रिपरिप सुरु होती. तुळजापूर परिसरासह नळदुर्ग परिसरातही हलका ते मध्यम स्वरूपाचा तर उमरगा शहरात बराच वेळ पावसाची रिपरिप सुरू होती. परंडा शहर व जेवळी (ता. लोहारा) Lohara परिसरातही पावसाच्या हलक्या सरी पडल्या.