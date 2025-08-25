Monsoon Update: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत मंगळवारपासून २९ ऑगस्टपर्यंत मध्यम स्वरूपाचा पाऊस, काय आहे हवामान खात्याचा अंदाज

धाराशिव : काही काळ विश्रांती घेतलेला पाऊस पुन्हा काहीसा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. मंगळवार (ता. २६) ते २९ ऑगस्टदरम्यान छत्रपती संभाजीनगर, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोलीसह रायगड, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, खानदेश, विदर्भ, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील घाटमाथ्यावर मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. .भारतीय हवामान विभागाचे निवृत्त ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ माणिकराव खुळे यांनी ही माहिती दिली. बंगालच्या उपसागरात सोमवारी (ता. २५) एमजेओचा प्रवेश होण्याची स्थिती आहे. तसेच ईशान्य मध्य प्रदेशावर समुद्रसपाटीपासून ७.६ किमी उंचीपर्यंत तयार होणारे हवेच्या कमी दाबाचे क्षेत्र आणि वायव्य दिशेकडे त्याचे मार्गक्रमण होण्याची शक्यता आहे. .देशाच्या मध्यावर असलेला हवेच्या कमी दाबाचा पूर्व-पश्चिम मॉन्सूनचा आस दक्षिणेकडे सरकण्याची शक्यता आदी कारणांमुळे राज्यात पावसाची स्थिती निर्माण होत आहे, असेही खुळे यांनी सांगितले..Nagpur Accident: संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू, पत्नी अपघातात ठार; उत्तरप्रदेशच्या कुशीनगरातील घटना, वाराणसीत अंत्यसंस्कार.दरम्यान, धाराशिव जिल्ह्यात पावसाने उघडीप दिली आहे. अधूनमधून ऊन पडत आहे. मध्येच ढगांची गर्दी होत आहे. दिवसभर ऊन-सावलीची जुगलबंदी रंगलेली दिसून येत आहे. मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यांतही अशीच स्थिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.