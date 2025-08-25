मराठवाडा

Monsoon Update: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत मंगळवारपासून २९ ऑगस्टपर्यंत मध्यम स्वरूपाचा पाऊस, काय आहे हवामान खात्याचा अंदाज

Maharashtra Rain Update: मंगळवारपासून २९ ऑगस्टपर्यंत महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. धाराशिवसह मराठवाडा, कोकण व विदर्भात पावसाचे वातावरण निर्माण होईल.
Updated on

धाराशिव : काही काळ विश्रांती घेतलेला पाऊस पुन्हा काहीसा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. मंगळवार (ता. २६) ते २९ ऑगस्टदरम्यान छत्रपती संभाजीनगर, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोलीसह रायगड, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, खानदेश, विदर्भ, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील घाटमाथ्यावर मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.

