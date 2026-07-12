मराठवाडा

Social Service Initiative: भिवधानोरा-पंढरपूर दिंडीतील वारकऱ्यांना तुकाराम सटाले यांच्याकडून रेनकोट वाटप; सेवाभावी उपक्रमाचे कौतुक

भिवधानोरा-पंढरपूर दिंडीतील वारकऱ्यांना पावसाळ्यात सुरक्षित प्रवासासाठी रेनकोट वाटप; सामाजिक बांधिलकी जपत सेवाभावी उपक्रमाला वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
Social worker Tukaram Satale organised a Raincoat Distribution drive for Warkaris participating in the Bhivdhanora to Pandharpur pilgrimage.

Social worker Tukaram Satale organised a Raincoat Distribution drive for Warkaris participating in the Bhivdhanora to Pandharpur pilgrimage.

Sakal

जमील पठाण
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कायगाव : गंगापूर तालुक्यातील भिवधानोरा येथील भीमाशंकर संस्थांच्या वतीने हरिभक्त पारायण महामंडलेश्वर कृष्णानंदजी नागे महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली भिवधानोरा ते श्री क्षेत्र पंढरपूर पायी दिंडी नुकतीच मार्गस्थ झाली.

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