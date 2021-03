हिंगोलीत मेघगर्जनेसह झालेल्या पावसाने ज्वारी पिकांचे मोठे नुकसान

हिंगोली : जिल्ह्यात मागच्या तीन दिवसापासून पावसाळी वातावरण असून रविवारी (ता. २१) भल्या पहाटे देखील मेघगर्जनेसह पाऊस झाला. या पावसाने ज्वारी, हळद, गहू पिकाचे नुकसान झाले आहे. औंढा तालुक्यातील अनखळी भागात कापणी केलेली ज्वारी भिजली आहे. जिल्ह्यात मागच्या तीन दिवसापासून मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. रविवारी देखील सकाळी पावसाच्या सरी कोसळल्या यामुळे काढणीस आलेल्या टाळकी ज्वारी, हळद, गहू पिकास अडथळा निर्माण झाला आहे. हळद उत्पादक शेतकऱ्यांनी हळदीच्या पिकाची काढणी सुरु केली आहे. तसेच गहू पिकाची देखील कापणी करून ठेवली आहे. औंढा नागनाथ तालुक्यातील अनखळी, पोटा, बेरुळा, उंडेगाव या भागात टाळकी ज्वारीचा पेरा मोठ्या प्रमाणावर आहे. सध्या या भागातील शेतकऱ्यांनी या पिकाची कापणी सुरू केली आहे. कापणी केलेले पीक जागेवरच आहे. अवकाळी पावसाने ज्वारीचे पिक भिजल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे ज्वारी काळी पडणार असून जनावरांच्या चाऱ्यासाठी उपयोगात येणारा कडबा भिजला असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. तसेच आंबा पिकांचे देखील नुकसान झाले आहे. शनिवारी सकाळी ढगाळ वातावरण होते, त्यानंतर दुपारी ऊन पडले तर सायंकाळी परत ढगाळ वातावरण निर्माण झाले. रात्री मेघगर्जनेसह पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या व ढगाळ वातावरण कायम होते. रविवारी सकाळपर्यंत मेघगर्जनेसह पावसाच्या हलक्या सरी कोसळत होत्या. तसेच सकाळी देखील ढगाळ वातावरण कायम होते. या पावसामुळे रब्बीच्या पिकातील गहू, ज्वारी, हरभरा यासह काढणीस आलेली हळद व आंबा पिकांचे नुकसान झाले असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यात औंढा नागनाथ तालुक्यातील काही गावे टाळकी ज्वारीसाठी प्रसिद्ध आहेत. यात उंडेगाव, अनखळी, पोटा, बेरुळा, साळना, रामेश्वर, उखळी आदी गावाचा समावेश आहे. जिल्ह्यात या गावातील टाळकी ज्वारीला चांगली मागणी असते. त्यामुळे या गावातील शेतकरी हमखास टाळकीचे पीक घेतात त्यांना ज्वारीच्या विक्रीसह जनावरांना चारा म्हणून ज्वारीचा कडबा विक्रीसाठी मिळतो. मात्र अवकाळी पावसाने कापणी केलेले ज्वारीचे पीक भिजले असल्याचे शेतकरी भास्कर संबरकर यांनी सांगितले.

