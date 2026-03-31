Jalna News: राजेगावात ‘एक दिवस गावासाठी’; स्वच्छतेसह सौंदर्यीकरणासाठी ग्रामस्थांचा पुढाकार

घनसावंगी: तालुक्यातील राजेगाव येथे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाअंतर्गत 'एक दिवस गावासाठी' उपक्रमाला ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. गावाची स्वच्छता आणि सौंदर्यीकरणासाठी गावकरी व तरुण मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले..सकाळीच ग्रामस्थांनी एकत्र येत गावातील प्रमुख रस्ते, शाळा परिसर, मंदिर परिसर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबविली. हातात झाडू, फावडे घेत ग्रामस्थांनी श्रमदान करत स्वच्छतेचा संदेश दिला. 'आपलं गाव, आपली जबाबदारी' या भावनेतून एकत्र येत गाव स्वच्छ ठेवण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला..विशेष म्हणजे यात तरुणांनी पुढाकार घेतला. ज्येष्ठ नागरिकांनी मार्गदर्शन केले. यामुळे राजेगाव स्वच्छ, सुंदर आणि आदर्श गाव म्हणून वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट झाले. दर रविवारी सकाळी सात ते नऊ या वेळेत स्वच्छता करण्याचा संकल्प गावकऱ्यांनी केला..तसेच ग्रामपंचायत, पालक व ग्रामस्थांच्या संयुक्त पुढाकारातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी गावामध्ये दररोज सायंकाळी सात ते रात्त्री दहा या वेळेत 'मोबाइल बंद, अभ्यास चालू' हा नियम अमलात आणण्यात येणार असून, या वेळेत सर्व विद्यार्थ्यांनी एकाग्रतेने अभ्यास करावा, असे आवाहन करण्यात आले..गावातील शिक्षकांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत या उपक्रमाला पाठिंबा दर्शविला.