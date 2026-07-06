Chhatrapati Sambhajinagar–Sillod bus service: छत्रपती संभाजीनगर–सिल्लोड मार्गावर ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवा सुरू; प्रत्येक तासाला बस

महेश रोडेनिल्लोड : प्रवाशांच्या सोयीसाठी सिल्लोड आगारात नवीन 'राजमाता जिजाऊ' बस सेवेला सुरुवात करण्यात आली आहे. ही बस छत्रपती संभाजीनगर–सिल्लोड मार्गावर धावणार असून, 'हात दाखवा, गाडी थांबवा' या संकल्पनेच्या धर्तीवर मार्गावरील प्रत्येक अधिकृत थांब्यावर थांबणार आहे. तसेच या मार्गावर प्रत्येक एक तासाच्या अंतराने बससेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..यामुळे ग्रामीण भागातील तसेच दैनंदिन प्रवास करणारे विद्यार्थी, महिला, शेतकरी, कामगार आणि इतर नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नियमित तासाभराच्या अंतराने बस उपलब्ध असल्याने प्रवाशांचा वेळ वाचणार असून, सुरक्षित, सुलभ आणि विश्वासार्ह प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे..छत्रपती संभाजीनगर आगार क्र. २ चे स्थानक प्रमुख संतोष नजन यांनी नागरिकांनी या बससेवेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. तसेच निल्लोडचे सरपंच उत्तम शिंदे यांनीही या नव्या बससेवेचे स्वागत करत, छत्रपती संभाजीनगर–सिल्लोड मार्गावरील प्रवाशांनी या सुविधेचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन केले..प्रत्येक तासाला उपलब्ध होणारी ही बससेवा आणि प्रत्येक अधिकृत थांब्यावर थांबण्याच्या सुविधेमुळे परिसरातील नागरिकांची वाहतूक अधिक सुलभ होणार असून, सार्वजनिक परिवहनाला निश्चितच चालना मिळणार आहे.."छत्रपती संभाजीनगर–सिल्लोड मार्गावर सुरू झालेली 'राजमाता जिजाऊ' बससेवा ही सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. प्रत्येक तासाला बस उपलब्ध होणार असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, महिला, शेतकरी, कामगार आणि नोकरदार यांचा प्रवास अधिक सुलभ व सुरक्षित होईल. या लोकाभिमुख बससेवेचा नागरिकांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा."भगवान आहेर, उपसभापती पंचायत समिती, सिल्लोड."प्रवाशांना अधिक चांगली, सुलभ आणि वेळेवर वाहतूक सेवा मिळावी, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे. छत्रपती संभाजीनगर–सिल्लोड मार्गावर प्रत्येक तासाला बस उपलब्ध राहणार असून, मार्गावरील प्रत्येक अधिकृत थांब्यावर बस थांबेल. या सुविधेचा नागरिकांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा."संतोष नजन, स्थानक प्रमुख छत्रपती संभाजीनगर आगार क्र. 2.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.