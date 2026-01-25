Kannad Crime News : जामडी हत्याकांड; राजू जोधा पवारने दिली गुन्ह्यातील सहभागाची कबुली, पोलिसांनी केली अटक

कन्नड : तालुक्यातील जामडी (फाँरेस्ट) येथील माजी सरपंचाचा मुलगा राजू रामचंद्र पवार (४५) यांच्या हत्याकांडाच्या प्रकरणातील तिसरा आरोपी राजू जोधा पवार (५१) याला कन्नड ग्रामीण पोलिसांनी रविवारी (ता. २५) अटक केली. १३ जानेवारी रोजी राजू पवार यांचा मृतदेह जामडी येथील वनपरिसरातील नाल्यातील पाण्यात निर्वस्त्र व गुप्तांग कापलेल्या गंभीर जखमी अवस्थेत आढळून आला होता. या प्रकरणात त्यांच्याच गावातील वंदना राजू पवार (४५) व तिचा मुलगा धीरज उर्फ टेमा (१८) यांनी हत्या केल्याचे सुरुवातीच्या तपासात निष्पन्न झाले होते..Crime News : मुलानेच केला जन्मदात्याचा खून, डोक्यात वीट मारली अन् म्हणाला....राजू जोधा पवार हा सरकारी सेवेत असल्याने त्याची पत्नी वंदना व मुलगा धीरज यांनी त्याला या गुन्ह्यापासून दूर ठेवण्याचा अगदी नियोजन पध्दतीने प्रयत्न केले होते. मात्र वंदनाचा पती राजू जोधा पवार याचाही या हत्येत सहभाग असल्याचा संशय कन्नड ग्रामीण पोलिसांना होता..त्या दिशेने सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रामचंद्र पवार यांनी या प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास केला. चौकशीसाठी राजू जोधा पवार याला ताब्यात घेतले. या गुन्ह्यात माझा सहभाग असल्याची स्पष्ट कबुली त्याने दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यानुसार पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.