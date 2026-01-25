मराठवाडा

Kannad Crime News : जामडी हत्याकांड; राजू जोधा पवारने दिली गुन्ह्यातील सहभागाची कबुली, पोलिसांनी केली अटक

Rajoo Jodha Pawar arrest case : कन्नड तालुक्यात माजी सरपंचाच्या मुलाच्या हत्याकांडातील तिसरा आरोपी राजू जोधा पवार याला पोलिसांनी अटक केली; त्याने गुन्ह्यात सहभाग कबूल केला.
सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड : तालुक्यातील जामडी (फाँरेस्ट) येथील माजी सरपंचाचा मुलगा राजू रामचंद्र पवार (४५) यांच्या हत्याकांडाच्या प्रकरणातील तिसरा आरोपी राजू जोधा पवार (५१) याला कन्नड ग्रामीण पोलिसांनी रविवारी (ता. २५) अटक केली. १३ जानेवारी रोजी राजू पवार यांचा मृतदेह जामडी येथील वनपरिसरातील नाल्यातील पाण्यात निर्वस्त्र व गुप्तांग कापलेल्या गंभीर जखमी अवस्थेत आढळून आला होता. या प्रकरणात त्यांच्याच गावातील वंदना राजू पवार (४५) व तिचा मुलगा धीरज उर्फ टेमा (१८) यांनी हत्या केल्याचे सुरुवातीच्या तपासात निष्पन्न झाले होते.

