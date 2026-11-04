Success Story: घरची परिस्थिती जेमतेम, पण शिक्षणाची जिद्द कायम; राजश्री साळवेची भूमी अभिलेख विभागात निवड, कष्ट अन् जिद्दीला यशाची साथ

कायगाव : गंगापूर तालुक्यातील अंमळनेर येथील सामाजिक कार्यकर्ते रफायल साळवे यांची कन्या राजश्री साळवे हिची महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागात नियुक्ती झाली आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही सातत्य आणि जिद्दीने अभ्यास करत तिने हे यश मिळवले आहे. घरची परिस्थिती जेमतेम असताना देखील तिने शिक्षणात सातत्य ठेवले..तिचे प्राथमिक शिक्षण जि. प. प्राथमिक शाळा अंमळनेर येथे, माध्यमिक शिक्षण सोसायटी हायस्कूल कायगाव येथे, तर बी.ई. सिव्हिल इंजिनीअरिंगची पदवी छत्रपती संभाजीनगर येथे पूर्ण केली. मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या राजश्रीला एक भाऊ आणि दोन बहिणी असून सर्व उच्चशिक्षित आहेत. तिचे वडील रफायल साळवे हे उच्चशिक्षित असून सामाजिक चळवळीत त्यांचे मोठे योगदान आहे..\rतिच्या यशाबद्दल अंमळनेर, कायगाव व परिसरातून कौतुक होत असून शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. भारतरत्न मदर तेरेसा इंग्लिश स्कूलचे संस्थापक फादर विल्फ्रेड सलडाणा, जि. प. सदस्या दीपा सचिन मुंदडा, माजी उपसभापती सुमित मुंदडा, पं. स. सदस्य बळीराम खताळ, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे गंगापूर तालुकाध्यक्ष संदीप माघाडे यांच्यासह ग्रामस्थ, नातेवाईक व मित्रपरिवाराने तिचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.