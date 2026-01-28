Phulambri News : 'अरे राजू, नुसतेच नारळ फोडतोय का?' – दादांचा तो सवाल, पाथ्रीच्या विकासाची दिशा ठरवणारा क्षण - राजेंद्र पाथ्रीकर

फुलंब्री - तालुक्यातील पाथ्री गावाच्या विकास प्रवासात एक असा क्षण आहे, जो आजही गावकऱ्यांच्या स्मरणात जिवंत आहे. सन २००१ या काळात अजित पवार हे राज्याचे जलसंपदा व ऊर्जामंत्री असताना पाथ्री येथे नवीन पाण्याच्या टाकीचे आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचे उद्घाटन मोठ्या उत्साहात पार पडले होते. त्यावेळी गावात विकासाची नवी आशा निर्माण झाली असल्याचे सांगताना राजेंद्र पाथ्रीकर यांना अश्रू अनावर झाले..या उद्घाटनानंतर अवघ्या काही दिवसांत ग्रामपंचायतची स्वतंत्र इमारत, दूध डेअरीसाठी स्वतंत्र इमारत तसेच गावासाठी आवश्यक असलेल्या मंगल कार्यालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. या कार्यक्रमाला अजित पवार प्रमुख उपस्थित होते..भूमिपूजनाच्या वेळी नारळ फोडताना अजित पवारांनी आपल्या नेहमीच्या स्पष्ट आणि आपुलकीच्या शैलीत तत्कालीन सरपंच राजेंद्र पाथ्रीकर यांना विचारले, 'अरे राजू, नुसतेच नारळ फोडतोय का? एवढी मोठी कामे उचलतोस, पण या सगळ्यांसाठी पैसे आहेत का? ही कामे तू कशातून करणार?' हा प्रश्न केवळ औपचारिक नव्हता, तर विकासाबाबतची जबाबदारी आणि वास्तवाची जाणीव करून देणारा होता..क्षणभर परिसरात शांतता पसरली. मात्र राजेंद्र पाथ्रीकर यांनी आत्मविश्वासाने आणि भावनिक निष्ठेने उत्तर दिले, 'दादा, तुम्ही आमच्या सोबत आणि पाठीशी आहात, तर आम्हाला कशाचीही कमी पडणार नाही.' या उत्तराने उपस्थितांमध्ये टाळ्यांचा कडकडाट झाला. त्या क्षणी केवळ भूमिपूजन झाले नाही, तर गावाच्या विकासाचा आत्मविश्वासही मजबूत झाला.आज त्या आठवणींना उजाळा देताना राजेंद्र पाथ्रीकर भाऊक झाले. दादांचा तो सवाल आणि त्यावर दिलेले उत्तर आठवताच त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. त्या एका संवादातून पाथ्रीच्या विकासाची गाडी पुढे निघाली..ग्रामपंचायत इमारत, दूध डेअरी आणि मंगल कार्यालय या सर्व इमारती उभ्या राहिल्या आणि गावाच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनाला नवे बळ मिळाले. नारळ फोडण्याचा तो क्षण आजही पाथ्री गावाच्या विकास इतिहासातील एक भावनिक, प्रेरणादायी आणि निर्णायक टप्पा म्हणून ओळखला जात असल्याचे राजेंद्र पाथ्रीकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.