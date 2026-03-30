Parli Vaijnath : राजू जगतकर यांची आयर्लंड येथे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पात डेप्युटी डायरेक्टर पदावर निवड

परळी वैजनाथ - परळी शहरातील भीमनगर येथील भूमिपुत्र आणि मेकॅनिकल इंजिनीयर राजू श्रावणराव जगतकर यांनी पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या कर्तृत्वाची छाप उमटवत परळीकरांचा अभिमान उंचावला आहे. त्यांची यूरोपमधील आयर्लंड येथे सुरू असलेल्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पात डेप्युटी डायरेक्टर पदावर निवड झाली आहे..या प्रकल्पांतर्गत सुमारे ११० किलोमीटर लांबीची, अत्याधुनिक आणि मानवचालकविरहित (Driverless) मेट्रो रेल्वे उभारली जाणार असून या महत्त्वपूर्ण कामाची जबाबदारी इंजि. जगतकर यांच्या खांद्यावर सोपविण्यात आली आहे. यापूर्वी त्यांनी कतार (दोहा) येथे बुलेट मेट्रो रेल्वे प्रकल्पात असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून उल्लेखनीय कार्य केले आहे..अत्यंत कमी वयात एवढ्या उच्च पदावर पोहोचणे ही बाब परळीकरांसाठी अभिमानास्पद असून तरुण पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे.आपल्या यशाचे श्रेय आपल्या आई कासुमाय, वडील श्रावणराव जगतकर, बंधू नवनाथ जगतकर आणि पत्रकार बालाजी जगतकर यांना देतात. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगवान गौतम बुद्ध हे त्यांचे प्रेरणास्थान आहेत. 'शिक्षणाच्या बाबतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच माझे आदर्श आहेत,' असे ते आवर्जून सांगतात..इंजि. राजू जगतकर यांच्या या यशामुळे परळी शहरासत आनंदाचे वातावरण असून त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी सर्व स्तरातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. त्यांचे मार्गदर्शन आगामी काळात विद्यार्थ्यांना लाभावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.