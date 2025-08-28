मराठवाडा

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजू नवघरे सहभागी होऊन दिला पाठिंबा

Raju Navghare: मराठा आरक्षण आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार राजू नवघरे सहभागी झाले आहेत. त्यांनी बांधवांसाठी भोजन व पाण्याची सोय करून थेट समर्थन दर्शवले.
Maratha Reservation
Maratha Reservationsakal
हिंगोली : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडे निघालेल्या मराठा मोर्चात वसमतचे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार राजू नवघरे हे ग्रामस्थांसोबत सहभागी झाले आहेत. वाटेत त्यांनी ठिकठिकाणी पाणी आणि अल्पोहाराची सोय केली आहे.

NCP
Maratha Reservation
raju navghare
Manoj Jarange leadership

