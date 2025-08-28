Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजू नवघरे सहभागी होऊन दिला पाठिंबा

हिंगोली : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडे निघालेल्या मराठा मोर्चात वसमतचे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार राजू नवघरे हे ग्रामस्थांसोबत सहभागी झाले आहेत. वाटेत त्यांनी ठिकठिकाणी पाणी आणि अल्पोहाराची सोय केली आहे..मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईकडे बुधवारी निघाले आहेत.जुन्नर जवळ सर्व मराठा बांधव ठिकठिकाणी मुक्कामी होते. गुरुवारी सकाळी या बांधवांसाठी भोजन , अल्पोपहाराची साठी आमदार राजू नवघरे यांनी ५० क्विंटल तांदुळाची खिचडी आणि ४ ट्रक पाणी बॉटल उपलब्ध करून दिली .यावेळी स्वतःहा आमदार राजू नवघरे यांच्यासह वसमत तालुक्यातील स्वयंसेवक यावेळी सेवेत होते.. बंधू सह नवघरे सहभागीया मोर्चात आमदार राजू नवघरे हे सहभागी झाले आहेत.बंधू युवा नेते लक्ष्मीकांत नवघरे, उमाकांत नवघरे, विष्णूकांत नवघरे हे देखील सहभागी झाले आहेत. बाभुळगाव या त्यांच्या मूळ गावातून तीनशेहून अधिक मराठा बांधव या मोर्चात सहभागी झाले आहेत. त्यांच्यासोबत आमदार नवघरे यांचे कुटुंब देखील सहभागी झाले आहे..Shirala Robbery: शिराळा येथे भरदिवसा ८ लाख ८८ हजारांची चोरी; चोरट्यांनी सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह रोकड पळवली...मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे यासाठी मी सातत्याने विधानसभेत आवाज उठवत आहे. आताही या आरक्षण चळवळीत सहभागी झालो. जेवढे योगदान देता येईल तेवढे मी देणारराजू नवघरे आमदार वसमत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.