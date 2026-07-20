मराठवाडा

Cooperative Bank: सहकार क्षेत्रात राजू नवघरे यांची पुन्हा बाजी; डीसीसी बँक निवडणुकीत ५८ मतांसह विजय

Cooperative bank election latest news Maharashtra: परभणी-हिंगोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत आमदार राजू नवघरे यांना ५८ मते मिळत दुसऱ्यांदा संचालकपदी निवड; प्रतिस्पर्धी तुषार जाधव यांना २० मतेच
Cooperative Sector Win: Raju Navghare Retains DCC Bank Director Post

Cooperative Sector Win: Raju Navghare Retains DCC Bank Director Post

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-पंजाब नवघरे

वसमत : परभणी हिंगोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत आमदार राजू नवघरे यांची दुसऱ्यांदा संचालक पदी निवड झाली आहे झालेल्या लढतीमध्ये राजू नवघरे 58 मते घेऊन विजयी झाले आहेत.

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