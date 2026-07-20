Cooperative Bank: सहकार क्षेत्रात राजू नवघरे यांची पुन्हा बाजी; डीसीसी बँक निवडणुकीत ५८ मतांसह विजय

-पंजाब नवघरे वसमत : परभणी हिंगोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत आमदार राजू नवघरे यांची दुसऱ्यांदा संचालक पदी निवड झाली आहे झालेल्या लढतीमध्ये राजू नवघरे 58 मते घेऊन विजयी झाले आहेत..परभणी -हिंगोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी रविवारी मतदान झाल्यानंतर सोमवार 20 रोजी मतमोजणी पार पडली.परभणी कल्याण मंडप येथे झालेल्या मतमोजणी आमदार राजू नवघरे यांना 58 मते पडली तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार तुषार जाधव यांना 20 मते तर एक मत बाद झाले. .आमदार नवघरे मागील निवडणुकीमध्ये देखील विजय झाले होते दुसऱ्यांदा ते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर संचालक म्हणून विजय झाली आहेत. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून आमदार नवघरे यांनी सहकार क्षेत्रात आपली दमदार वाटचाल सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.