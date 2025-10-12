Raju Shetty : आता शेतकऱ्यांनो, आपली वज्रमूठ करा : राजू शेट्टी; जातिधर्माच्या पलीकडे जाऊन एकत्र आलो पाहिजे

तिवसा, (जि. अमरावती): ‘‘वयाच्या पंचविशीत आम्ही शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष सुरू केला आणि आज साठी ओलांडूनही तो थांबलेला नाही. सरकारे बदलली, धोरणे बदलली, पण शेतकऱ्यांची अवस्था मात्र बदलली नाही. म्हणूनच आता प्रत्येक शेतकऱ्याने स्वतःची ‘वज्रमूठ’ तयार ठेवली पाहिजे. जाती, धर्म, पंथ, पक्ष यांच्या पलीकडे जाऊन एकत्र आल्याशिवाय शेतीचे प्रश्न सुटणार नाहीत,’’ असे परखड मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. .Mpsc Success Story:'आईच्या संघर्षाला मुलाच्या यशाचे बळ'; प्रसाद भारतीचे एमपीएससी परीक्षेत दुहेरी यश, आशा स्वयंसेविकेचे स्वप्न पूर्ण.गुरुकुंज मोझरी येथे शनिवारी (ता. ११) सायंकाळी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त श्री गुरुदेव अध्यात्म गुरुकुल येथे आयोजित पालखी पदयात्रा शिबिरात ग्रामनाथांसाठी आयोजित शेतकरी सभा व ‘आजच्या संघर्षातून उद्याच्या शेतीचे भविष्य’, याविषयावर उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना बोलत होते..राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या ५७ व्या पुण्यतिथी महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये शेतकऱ्यांसाठी या विशेष सत्राचे आयोजन श्री गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुलच्या वतीने करण्यात आले होते.राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीतेत लिहिलेल्या ओव्या उद्धृत करीत या ओव्यांमधून राष्ट्रसंतांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा प्रभावीपणे मांडल्या आहेत. हा विचार केवळ पुस्तकात न राहता कृतीत उतरावा, यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची तयारी असली पाहिजे, असे यावेळी आध्यात्मिक गुरुकुलचे संचालक व आयोजक रवी मानव यांनी स्पष्ट केले..राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज हे असे पहिले संत आहेत ज्यांनी आपला मुख्य ग्रंथ ‘ग्रामगीता’ थेट शेतकऱ्यांना अर्पण केला. त्यांच्या लेखणीतून प्रकट झालेला शेतकऱ्यांचा कळवळा आजही प्रेरणादायी आहे. जातिधर्माच्या पलीकडे जाऊन शेतकरी म्हणून आपण एकत्र आलो पाहिजे तरच हा संघर्ष यशस्वी ठरेल.- बच्चू कडू, माजी मंत्री.UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .शेतकरी हवालदिल झालेला असताना सरकारने कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबविण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना सावरण्यावर भर द्यावा. आज शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने आधाराची गरज आहे.-डॉ. अजित नवले, भारतीय किसान सभा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.