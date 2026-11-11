Jalna Road Accident : भाऊबीजेच्या दिवशीच दोन बहिणींवर कोसळला दुःखाचा डोंगर; राजूरजवळ ट्रॅक्टर-दुचाकीच्या धडकेत १५ वर्षीय एकुलत्या भावाचा जागीच मृत्यू

राजूर (भोकरदन) : राजूर-छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील राजूरपासून अवघ्या ४ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चनेगाव येथील एका तरूणाचा ट्रॅक्टर आणि मोटरसायकलच्या भीषण अपघातात जागीच मृत्यू झाला. अभिषेक संजय तायडे (वय १५ ) असे या मृत तरूणाचे नाव आहे. तो घरातील एकुलता मुलगा होता. त्याला दोन मोठ्या विवाहित बहिणी आहेत.मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिषेक बुधवारी सायंकाळी राजूर येथून वाढदिवसाचा केक घेऊन Hero Deluxe (क्र. MH 21 BE 3165) मोटरसायकलने गावाकडे जात होता. त्याचे गाव अवघ्या १ किलोमीटरवर राहिले असताना, संध्याकाळी ६:३० ते ७:०० च्या सुमारास समोरून येणाऱ्या अद्रकने भरलेल्या ट्रॅक्टरशी त्याची समोरासमोर जोरदार धडक झाली..भाऊबीजेच्या दिवशीच बहिणींवर ओढवला दुःखाचा डोंगरऐन भाऊबीजेच्या या पवित्र सणाच्या दिवशीच तायडे परिवारावर काळाने हा अत्यंत क्रूर घाला घातला. ज्या दिवशी बहिणी भावाच्या दीर्घायुष्यासाठी ओवाळतात, त्याच दिवशी या दोन्ही मोठ्या बहिणींवर आपल्या लाडक्या एकुलत्या एका लहान भावाला शेवटचा निरोप देण्याची अत्यंत दुर्दैवी वेळ आली. या हृदयद्रावक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरातून तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे.धडक एवढी भीषण की ट्रॅक्टरचे टायर फुटले!हा अपघात इतका भीषण होता की, मोटरसायकल ट्रॅक्टरच्या समोरील उजव्या बाजूच्या टायरवर आदळली. यामुळे ट्रॅक्टरचे टायर अक्षरशः फुटले आणि लोखंडी रिंग पूर्णपणे वाकली. यात अभिषेकचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातस्थळ गावाजवळ असल्याने चनेगाव येथील असंख्य नागरिकांनी तेथे गर्दी केली. अभिषेक अत्यंत मनमिळाऊ, हुशार आणि उत्कृष्ट कबड्डीपटू होता, अशी माहिती ग्रामस्थांच्या चर्चेतून समोर आली..विनानंबरचे ट्रॅक्टर; चालक फरार.अपघातानंतर चालक ट्रॅक्टर जागेवरच सोडून फरार झाला. अपघातग्रस्त ट्रॅक्टरवर कुठलाही क्रमांक नसल्याने, हे ट्रॅक्टर कोणाचे आहे व अद्रक कोणत्या शेतकऱ्याची आहे, हे उशिरापर्यंत समजू शकले नाही. धडकेमुळे अद्रकची ट्रॉली रस्त्याच्या कडेला कलंडल्याने शेतकऱ्याचेही मोठे नुकसान झाले. राजूर पोलीस या प्रकरणी पुढील तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.