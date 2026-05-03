मराठवाडा

Beed News: विलंबामुळे २८ कोटींचा वाढीव भार ; ३७ किलोमीटर लांबीचा मार्ग; राजुरी-खरवंडी कासार महामार्ग आठ वर्षांपासून रखडला

Rajuri-Kharvandi Kasar Highway Project Delay: राजुरी-खरवंडी कासार ३७ किमी राष्ट्रीय महामार्ग आठ वर्षांपासून अपूर्ण; कामातील विलंबामुळे सरकारवर २८ कोटी रुपयांचा वाढीव आर्थिक भार.
Beed News

Beed News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरूर कासार: नवगण राजुरी-खरवंडी कासार राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-३६१) आठ वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत असून, कामाच्या विलंबामुळे शासनावर सुमारे २८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ३७ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गाला २०१८ मध्ये मंजुरी मिळाली होती आणि १८ महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, कालावधी उलटूनही काम पूर्ण झालेले नाही.

Loading content, please wait...
Beed
Marathwada