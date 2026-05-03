Beed News: विलंबामुळे २८ कोटींचा वाढीव भार ; ३७ किलोमीटर लांबीचा मार्ग; राजुरी-खरवंडी कासार महामार्ग आठ वर्षांपासून रखडला

शिरूर कासार: नवगण राजुरी-खरवंडी कासार राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-३६१) आठ वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत असून, कामाच्या विलंबामुळे शासनावर सुमारे २८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ३७ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गाला २०१८ मध्ये मंजुरी मिळाली होती आणि १८ महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, कालावधी उलटूनही काम पूर्ण झालेले नाही..नांदेड-लोहा-बीडमार्गे अहिल्यानगरला जोडणारा हा महामार्ग पुणे-मुंबईकडे जाण्यासाठी महत्त्वाचा पर्यायी मार्ग ठरणार होता. या प्रकल्पासाठी प्रारंभी २७६.९५ कोटींचा अंदाज मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, कामातील विलंब, वाढलेले बांधकाम खर्च व भूसंपादन प्रक्रियेतील अडचणींमुळे सुधारित खर्च ३०२.८७ कोटींवर पोचला आहे..Beed News: उन्हाची तीव्रता वाढतीच : चाळीस टक्के साठा; आणखी एक आवर्तन मिळणार, पिकांना दिलासा; माजलगाव धरणातून वेगाने घटतोय पाणीसाठा.नवगण राजुरी, जांब, येलांब, भालगाव आदी भागांत रस्ता अपूर्ण असून, पुलाचे कामही प्रलंबित आहे. खड्डे, उखडलेले काँक्रिट व धोकादायक स्थितीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. भूसंपादन भरपाई न मिळाल्याने शेतकरीही नाराज आहेत. दरम्यान, काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असले, तरी प्रत्यक्ष कामात गती नसल्याने नागरिक संतप्त झाले असून तातडीने महामार्ग पूर्ण करण्याची मागणी होत आहे.."खरवंडी-राजुरी राष्ट्रीय महामार्गाचे काम भूसंपादनाअभावी रखडले असून, काम मेअखेर पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत."- गजानन सिदलांबे, अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.Pune Nasarapur Case : नसरापूर प्रकरणात राष्ट्रीय महिला आयोग अॅक्शन मोडमध्ये; बाल हक्क संरक्षण समितीला दिले मोठे आदेश."महामार्गासाठी आमच्या जमिनी संपादित झाल्या. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप पूर्ण मोबदला मिळालेला नाही. रस्ता रखडल्यामुळे शेतकाम, माल वाहतूक व दैनंदिन प्रवासावर परिणाम होत आहे. प्रशासनाने तातडीने मोबदला देऊन महामार्गाचे काम पूर्ण करावे."- बाळासाहेब नागरे, ब्रह्मनाथ येळंब, ता. शिरूर कासार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.