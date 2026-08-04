मराठवाडा

Jalna Village Road: कुंभार पिंपळगाव-जालना परिसरात शाळेकडे चिखलातून विद्यार्थ्यांची धावपळ; गणवेश, बूट चिखलमय, पालक-ग्रामस्थ संतप्त

चिखलात बुडालेला शाळेचा रस्ता; गणवेश, बूट चिखलाने माखत असल्याने लहान विद्यार्थी वैतागले, पालकांना मुलांना उचलून नेण्याची वेळ
Students of Zilla Parishad School in Rajurkar Kotha, Ghansawangi, struggle to reach school through muddy and waterlogged roads, prompting villagers to demand immediate repairs

Students of Zilla Parishad School in Rajurkar Kotha, Ghansawangi, struggle to reach school through muddy and waterlogged roads, prompting villagers to demand immediate repairs

Sakal

लक्ष्मीकांत कुलकर्णी
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कुंभार पिंपळगाव : राजूरकर कोठा (ता. घनसावंगी) येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या रस्त्याची दुर्दशा झाली असून या रस्त्यावरून जीव मुठीत धरून चालावे लागते. या रस्त्यावरून जाताना विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असून यामुळे छोटे छोटे विद्यार्थी वैतागून गेले आहेत.

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