Ramdas Athawale: मोदींचा सामना करणे ‘बच्चों का खेल नहीं’; केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचा राहुल गांधी यांना चिमटा

लातूर : काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना लोकसभेत बोलू दिले जात नाही, असे सांगितले जाते. पण, आम्ही कधीच त्यांचे तोंड बंद केले नाही. राहुल गांधी उत्तम भाषणे करतात. मात्र, लोकसभेत बोलताना नियमात राहूनच बोलावे लागते..नियम तोडले तर माईक बंद केला जातो. हल्ली त्यांच्यासह विरोधक दररोज दिल्लीत हंगामा करून विकासाला मागे खेचण्याचा, देशाचा वेळ आणि पैसा खराब करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, अशी टीका केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी गुरुवारी (ता. २६) येथे केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सामना करणे हा ‘बच्चों का खेल नहीं’, असेही ते म्हणाले..Ramdas Athawale : राज्यात महिला अत्याचारात वाढ,रामदास आठवले; महाराष्ट्र भयमुक्त व्हावा.आठवले हे दोन दिवसांच्या लातूर दौऱ्यावर आले होते. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी विविध विषयांवर संवाद साधला. ते म्हणाले, दिल्लीत एआय परिषद घेऊन देशाची मान जगभरात उंचावण्याचे काम सरकारने केले. या परिषदेला काँग्रेसने केलेला विरोध हा बालिशपणाचा होता. काँग्रेस पक्ष सत्तेविना अस्थिर, बेचैन झाला आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या हातून अनेक चुकीच्या गोष्टी घडत आहेत. राहुल गांधी असेच वागत राहणार असतील तर त्यांच्या पक्षाला फार भविष्य नसेल..अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणावर बोलताना आठवले म्हणाले, या अपघात प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी केवळ आमदार रोहित पवार यांची नव्हे; तर आमचीही आहे. अजितदादा हे महाराष्ट्रातील अतिशय मोठे नेते होते. त्यांचा कोणीतरी घात केला, अशी शंका घेणे चुकीचे होईल..Sharad Pawar: पटेल–तटकरे थेट रडारवर, शब्द कमी, पण सत्तेच्या केंद्रावर वार... शरद पवारांच्या शांत चेहऱ्यामागची आक्रमक राजकीय खेळी.हा अपघातच आहे. पण, तो कोणाच्या चुकीमुळे झाला, व्हीएसआर कंपनीचे खराब विमान त्यांना का दिले गेले, दृश्यमानता नव्हती तर विमान उतरवण्याचा प्रयत्न का झाला... अशा विविध विषयांची चौकशी करून माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे. मात्र, या घटनेवरून कोणी राजकारण करू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.