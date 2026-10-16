Kannad Bribe Case : पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना वनपरिक्षेत्र अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात; कन्नड तहसील कार्यालयाच्या आवारात कारवाई

कन्नड - लाकडाची खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकाच्या गाडीची वाहतूक करण्यास अडथळा न आणण्यासाठी सात हजार रुपयांची लाच मागून, त्यापैकी पाच हजार रुपये स्वीकारल्याच्या आरोपावरून कन्नडचे प्रादेशिक वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी नागनाथ टोम्पे (वय-३५) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने शुक्रवारी (ता. १६) पकडले. कन्नड तहसील कार्यालयाच्या आवारात दुपारी ही कारवाई करण्यात आली..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार तक्रारदार हे लाकूड खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतात. त्यांच्या व्यवसायातील लाकडाची वाहतूक करणाऱ्या गाडीवर कारवाई न करण्यासाठी टोम्पे यांनी सात हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे. याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली होती..१४ ऑक्टोबर रोजी लाच मागणीची पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्याने सात हजार रुपयांची मागणी करून तडजोडीनंतर पाच हजार रुपये स्वीकारण्याचे मान्य केल्याचे एसीबीच्या पत्रकात नमूद आहे.त्यानुसार, शुक्रवारी कन्नड तहसील कार्यालयाच्या आवारात सापळा रचण्यात आला. या कारवाईदरम्यान टोम्पे यांनी तक्रारदाराकडून पाच हजार रुपये स्वीकारल्याचा आरोप असून, एसीबीच्या पथकाने त्यांना ताब्यात घेतले..ही कारवाई छत्रपती संभाजीनगर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस अधीक्षक माधुरी कांजणे आणि अपर पोलिस अधीक्षक प्रशांत पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक मनोज सोनवणे, प्रतीक्षा आबुज तसेच पोलिस अंमलदार अशोक नागरगोजे, रामेश्वर गोरे, सचिन बारसे आणि रामेश्वर ताठे यांनी कारवाईत सहभाग घेतला.याप्रकरणी कन्नड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशीरापर्यंत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.