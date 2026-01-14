Ration Card : रेशन बंद होऊन थेट १००० रुपये खात्यात येणार; सोशल मीडियावरील 'त्या' व्हायरल दाव्याचे वास्तव काय?

येरमाळा : केंद्र शासन २०२६ पासून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (पीडीएस) मोठा बदल करण्याच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा सध्या देशभर सुरू आहे. या कथित धोरणानुसार पारंपरिक स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत राशन देण्याऐवजी प्रत्येक पात्र राशनकार्डधारक कुटुंबाला प्रतिमहा एक हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचा दावा सोशल मीडिया आणि काही ऑनलाइन राष्ट्रीय दैनिकांच्या युट्युब चैनल्स माध्यमांतून केला जात आहे. .या बदलामुळे अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेला राशनमालाचा काळाबाजार,अपहार आणि भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल असा दावा केला जात आहे.असला तरी हे धोरणच खरे आहे अफवा असा प्रश्न निर्माण होत आहे. या चर्चेनुसार थेट रोख हस्तांतरण (डिबीटी) पद्धत लागू झाल्यास नागरिकांना आपल्या गरजेनुसार अन्नधान्य खरेदीचे स्वातंत्र्य मिळेल. सध्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत स्वस्त धान्य दुकानांमधून गहू,तांदूळ आदी धान्याचा पुरवठा केला जातो.मात्र अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांच्या नावावर माल उचलून तो बाजारात विकला जाणे,कमी वजन देणे,निकृष्ट दर्जाचा माल पुरवणे अशा तक्रारी वारंवार समोर येत आसताना त्यामुळेच सरकार थेट रोख रक्कम देण्याचा विचार करत असल्याचा दावा केला जात आहे..Premium|Municipal Corporation Elections Maharashtra : महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका; लोकशाहीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह.या धोरणाचा आणखी एक परिणाम म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर राशन दुकाने बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.तसेच अन्नधान्य पुरवठा विभागात कार्यरत असलेले पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांना महसूल विभागाच्या इतर कामांसाठी वापरण्यात येईल,असा दावा देखील चर्चेत आहे. यामुळे शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा अधिक परिणामकारक वापर होईल,असे तज्ञांचे मत आहे. मात्र केंद्राच्या या धोरणाचे तथ्य तपासले असता,केंद्र शासन, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किंवा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) यांनी अशा कोणत्याही धोरणाबाबत अधिकृत अधिसूचना,नियम किंवा निर्णय जाहीर केलेला नाही..सध्या तरी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार धान्य वितरणाची व्यवस्था कायम असून राशनऐवजी प्रतिमहा एक हजार रुपये अशी योजना अधिकृतरीत्या घोषित झालेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते,रोख हस्तांतरणाची संकल्पना काही राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर चर्चेत असली तरी संपूर्ण देशात राशन व्यवस्था बंद करून थेट रक्कम देणे हा अतिशय मोठा निर्णय आहे.बाजारातील महागाई, ग्रामीण भागातील अन्नधान्याची उपलब्धता आणि गरीब कुटुंबांची अन्नसुरक्षा या बाबी लक्षात घेता असा निर्णय सखोल अभ्यासाशिवाय होऊ शकत नाही..दरम्यान, सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या दाव्यांमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून या विषयावर अधिकृत भूमिका स्पष्ट होण्याची मागणी वाढू लागली असून, तोपर्यंत ही बाब अफवांच्या पातळीवरच असल्याचे वास्तव आहे..रेशन ऐवजी राशनधारकांना दरमहा हजार रुपये मिळणार अशा बातम्या सोशल मीडियावर व्हायरलं होत असल्याच्या चर्चा आहेत. मात्र केंद्रीय पुरवठा विभागाने राज्य पुरवठा विभागाला अशी योजना लागु केल्याचे आदेश नाहीत.अशी योजना लागु झाल्याचे,अथवा होणार असल्याचे राज्य अन्न पुरवठा विभागाचा संकेत स्थळावर माहिती उपलब्ध नाही या केवळ सोशल मीडियातील अफवा आहेत.निकिता साकळे (सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी,जिल्हा पुरवठा विभाग धाराशिव).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.