मराठवाडा

Ration Food Grain: रेशनच्या तांदळाला ‘कवळीची किंमत’; धान्यात आढळली सात दातांची कवळी

Seven Tooth Denture Found in Ration Rice Sparks Shock: स्वस्त धान्य दुकानातील तांदळात सात दातांची कवळी सापडल्याने ग्रामस्थांमध्ये संताप; निकृष्ट धान्यपुरवठ्यावर प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाला वाचा
Ration Rice Shock Seven Tooth Denture Found in Food Grain Sparks Concern Among Beneficiaries Over Government Rice Quality

Ration Rice Shock Seven Tooth Denture Found in Food Grain Sparks Concern Among Beneficiaries Over Government Rice Quality

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सकाळ वृत्तसेवा
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जेवळी : रेशन दुकानातून पुरवठा केल्या जाणाऱ्या तांदळात चक्क दातांची कवळी आढळून आली. हा प्रकार लोहारा तालुक्यातील जेवळी येथे उघडकीस आला. जेवळी येथील विधवा महिला भागाबाई बाबूराव बिराजदार यांनी शुक्रवारी (ता. ११) गणेश प्राथमिक सहकारी ग्राहक भांडार संस्थेच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानातून रेशन आणले होते.

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