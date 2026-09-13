Ration Food Grain: रेशनच्या तांदळाला ‘कवळीची किंमत’; धान्यात आढळली सात दातांची कवळी

जेवळी : रेशन दुकानातून पुरवठा केल्या जाणाऱ्या तांदळात चक्क दातांची कवळी आढळून आली. हा प्रकार लोहारा तालुक्यातील जेवळी येथे उघडकीस आला. जेवळी येथील विधवा महिला भागाबाई बाबूराव बिराजदार यांनी शुक्रवारी (ता. ११) गणेश प्राथमिक सहकारी ग्राहक भांडार संस्थेच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानातून रेशन आणले होते. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.सायंकाळी त्यांच्या सुनेने भात शिजवण्यासाठी पिशवीतील तांदूळ निवडण्यासाठी चाळणीत घेतला असता, त्यात चक्क सात दात असलेली कवळी आढळून आली. ही माहिती त्यांनी गावातील राजेंद्र देसाई व पांडुरंग बिराजदार यांना दिली. त्यानंतर नागरिकांनी ही बाब प्रशासनाला कळवली. आतापर्यंत किडलेले, अळ्या व जाळे लागलेले धान्य मिळत होते. .आता मात्र, कवळी आढळून आल्याने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. हे दात मानवी की प्राण्याचे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तर, उद्या पाहणीसाठी तहसीलचे पथक गावात येणार आहेत, अशी माहिती नायब तहसीलदार हर्षला खंडे यांनी दिली..लोकांच्या जिवाशी खेळगरीब, कष्टकरी जनता रेशनच्या धान्यावर अवलंबून आहे. खराब धान्य देऊन त्यांचा अंत पाहिला जात आहे. हा लोकांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकारी व दुकानदारावर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी भागाबाई बिराजदार यांनी केली आहे. खाण्यायोग्यच धान्य द्यावे खिचडीसाठी तांदूळ घेतले असता त्यात जाळे, अळ्या, उंदराच्या लेंड्या आढळून आल्या. तसेच दातांची कवळीही आढळून आली. असे धान्य खाण्यायोग्य नाही. शासनाने याची दखल घेऊन खाण्यायोग्य धान्याचा पुरवठा करावा, अशी मागणी भागाबाई बिराजदार यांच्या सून लक्ष्मी यांनी केली आहे..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.\rया प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. खराब धान्य आढळल्यास ते परत करून नवीन मागवून घ्यावे. त्यानंतरच नागरिकांना त्याचा पुरवठा करावा, अशा सक्त सूचना स्वस्त धान्य दुकानदार व पुरवठादारांना दिल्या आहेत. -हर्षला खंडे, नायब तहसीलदार, पुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.