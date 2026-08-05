MD Drugs Crackdown: रत्नापूर प्रकरणानंतर राज्यात एमडी ड्रग्जचे जाळे उघड; अमरावती, कोल्हापूर, जळगाव, कळंब येथेही जप्ती

मानवत : मानवत तालुक्यातील रत्नापूर शिवारात ता. २७ जुलै रोजी मानवत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत ७३ ग्रॅमपेक्षा अधिक एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग जप्त करून दोन आरोपींना अटक केली होती. या प्रकरणानंतर राज्यात अमरावती, कोल्हापूर, जळगाव व कळंब या ठिकाणी एम डी ड्रग्स जप्त करण्यात आले आहे. या प्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलेल्या दोन आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. ड्रग्ज पुरवठा साखळीतील मुख्य सूत्रधारांचा शोध सुरू असल्याची माहिती मानवत पोलिसांनी दिली आहे..रत्नापूर येथील कारवाईत सुमारे १४ लाख ६४ हजार ४०० रुपयांचा एमडी जप्त करण्यात आला होता. ग्रामीण भागात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एमडी आढळल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणामागे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याची शक्यता व्यक्त होत असतानाच तपासाची दिशा काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..राज्यातही वाढल्या कारवायामानवत येथील कारवाईनंतर राज्यातील विविध भागांत अमली पदार्थांविरोधातील कारवायांना वेग आल्याचे दिसून येत आहे. ३१ जुलै रोजी कोल्हापूरमध्ये सुमारे ५५ ग्रॅम, १ ऑगस्ट रोजी जळगावमध्ये ६२ ग्रॅम, त्याच दिवशी अमरावतीमध्ये २७७ ग्रॅम, तर ४ ऑगस्ट रोजी धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब येथे ११ ग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत..ग्रामीण भागासाठी वाढती चिंताएमडीसारखा घातक अमली पदार्थ ग्रामीण भागात आढळल्याने युवकांच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. ड्रग्जचा पुरवठा आणि वितरण साखळी उध्वस्त करण्याबरोबरच समाजात जनजागृती होणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.शाळा, महाविद्यालये, पालक, ग्रामपंचायती आणि सामाजिक संस्थांनी युवकांना अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबाबत जागरूक करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. संशयास्पद हालचालींची माहिती पोलिसांना देण्यासाठी नागरिकांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहन केले जात आहे.."या प्रकरणाचा तपास अत्यंत गांभीर्याने सुरू आहे. अटक केलेल्या दोन्ही आरोपींना ४ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली आहे. तपासासाठी पाच जिल्ह्यांत विशेष पथके रवाना करण्यात आली असून, विविध धागेदोरे तपासले जात आहेत. तपासातून संबंधित आरोपी निष्पन्न होताच त्यांच्यावर तातडीने कारवाई केली जाईल."दर्शन शिंदे, सहा.पोलीस निरीक्षक, मानवत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.