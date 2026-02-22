मराठवाडा

Success Story: शेतकऱ्याच्या मुलाचा शिक्षक ते शिक्षणाधिकारी प्रवास: रवींद्र खंदारे यांची प्रेरणादायी कहाणी

Teacher to Education Officer: रवींद्र खंदारे यांनी शिक्षक पदापासून शिक्षणाधिकारीपर्यंत प्रेरणादायी प्रवास केला. गुणवत्तेवर भर, नवोपक्रम आणि विद्यार्थीकेंद्रित दृष्टिकोन यामुळे त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात आदर्श निर्माण केला आहे.
Success Story

Success Story

कळंब : जे लहानपणापासून च संघर्षातून शिक्षण घेत आलेले असतात तेच आयुष्यात यशस्वी होतात खऱ्या अर्थाने ते जीवनात उच्च पदावर जाऊन पोहनचतात याचेच एक उदाहरण म्हणजे  रवींद्र खंदारे यांनी साध्या शिक्षक पदापासून शिक्षणाधिकारीपदा पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास पूर्ण करत शिक्षण क्षेत्रात आदर्श निर्माण केला आहे.

