Success Story: शेतकऱ्याच्या मुलाचा शिक्षक ते शिक्षणाधिकारी प्रवास: रवींद्र खंदारे यांची प्रेरणादायी कहाणी

कळंब : जे लहानपणापासून च संघर्षातून शिक्षण घेत आलेले असतात तेच आयुष्यात यशस्वी होतात खऱ्या अर्थाने ते जीवनात उच्च पदावर जाऊन पोहनचतात याचेच एक उदाहरण म्हणजे रवींद्र खंदारे यांनी साध्या शिक्षक पदापासून शिक्षणाधिकारीपदा पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास पूर्ण करत शिक्षण क्षेत्रात आदर्श निर्माण केला आहे..शेतात कष्ट करणारे वडील अन् डोक्यावर पाटी घेऊन काम करणारी आई आणि त्यांना हातभार लावत रवी हा त्यांचा मुलगा. एका संघर्षाच्या गोष्टीचा आरंभ झाला तो असा. आईवडिलांच्या जीवघेण्या कष्टाच्या झळांनी या रवींद्र यांचे अवघे आयुष्यच बदलून टाकले. शालेय जीवनातील हुशारीने त्याच्या आयुष्यात सामर्थ्य भरले. दहावी, बारावीत यश मिळवीत हा मुलगा एकेक पायऱ्या वर चढत राहिले. एकेकाळी शिक्षण ही बाब दुर्लभ असताना ते प्रसंगी मामाच्या घरी राहून शिकले. आज तेच शिक्षणाधिकारी बनले आहेत..थाोडक्यात रायगड बातम्या.जिद्द माणसाला कुठून कुठे घेऊन जाते याचे हे प्रभावी प्रेरणादायी अन् परिणामकारक उदाहरण. रवींद्र खंदारे यांनी अत्यंत प्रतिकूलतेत शिक्षण घेतले. सोलापूर जिल्ह्यातील जामगाव (ता. बार्शी) येथून सुरु झालेला त्यांचा हा प्रवास. बारावी नंतर अध्यापक पदविका करून ग्रामीण भागातील शाळेत शिक्षक म्हणून कारकीर्द सुरू केलेल्या खंदारे यांनी गुणवत्ता, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि विद्यार्थीकेंद्री दृष्टिकोन यामुळे विशेष ओळख मिळवली..करिअरच्या सुरुवातीला त्यांनी दुर्गम भागातील शाळेत कार्यरत राहून विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे, आधुनिक साधनांचा वापर करून अध्यापन करणे आणि पालक-शाळा संवाद मजबूत करणे यांसारखे उपक्रम राबवले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शाळेचा निकाल लक्षणीयरीत्या सुधारला.यानंतर प्रशासकीय सेवेची आवड जोपासत त्यांनी आवश्यक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केल्या आणि शिक्षण विभागात विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. कार्यक्षम नियोजन, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाळा आणि शाळा निरीक्षणातील पारदर्शकता यामुळे त्यांनी शिक्षणाधिकारीपदाला गवसणी घातली आहे..शिक्षणाधिकारी म्हणून त्यांनी जिल्ह्यात गुणवत्ता वृद्धीसाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे.डिजिटल शिक्षण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर त्यांनी भर दिला आहे.“शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे प्रभावी साधन आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचवणे हेच माझे ध्येय आहे,” असे श्री.खंदारे यांनी सांगितले.त्यांचा हा प्रवास अनेक शिक्षकांसाठी प्रेरणादायी ठरत असून, जिद्द आणि प्रामाणिक प्रयत्नांच्या बळावर कोणतीही उंची गाठता येते, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे.रविंद्र सिद्धेश्वर खंदारे यांचा शिक्षक ते शिक्षणाधिकारी प्रवास झालेला असून ते एक उच्च शिक्षित असूनशैक्षणिक अर्हता एम.ए., एमएड्, एमफिल, सेट नेट अशी आहे. यावरून हे शिक्षणाधिकारी एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व दिसून येते..कारकिर्द * सप्टेंबर १९९८ ला प्राथमिक शिक्षक म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथून शासकीय नोकरीस प्रारंभ. तेथे विषय साधनव्यक्ती, केंद्रप्रमुख म्हणून सुध्दा कामकाज केले.* स्प्टेंबर २००९ पासून शिक्षण विस्तार अधिकारी या पदावर बिट बामणोली ता.जावली येथे रूजू झाले,शिक्षण विस्तार अधिकारी या पदावर पुढे कण्हेर ता सातारा व जिल्हा परिषद मुख्यालय येथे कामकाज* १३ मार्च २०१४ पासून पंचायत समिती कराड येथून गटशिक्षणाधिकारी या वर्ग 2 च्या पदाच्या कामकाजास सुरुवात.* कराड येथे शिक्षण महोत्सवास सुरूवात.* NIEPA नवी दिल्ली यांच्यामार्फत शैक्षणिक प्रशासनातील नवविचार प्रवाह अंतर्गत नवोपक्रमासाठी पारितोषिक व सन्मानपत्र प्राप्त* बालभारती मध्ये गणित विषयाच्या राज्य अभ्यासक्रम गटांमध्ये सहभाग घेऊन इयत्ता ६ वी ते इयत्ता १० वी च्या गणित पाठ्यपुस्तकांच्या लेखनामध्ये सहभाग.*राज्य कृती गट- निपुण भारत याच्यामध्ये सदस्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधित्व.* हंड्रेड डेज दिवस उपक्रमांतर्गत पुणे विभागामध्ये गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय सातारा यांचा प्रथम क्रमांक प्राप्त झाला आहे.*शिक्षकांच्या व्हिडिओ निर्मिती स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र राज्यातून सर्वाधिक व्हिडिओ निर्मिती करणारा तालुका म्हणून सातारा तालुक्याचा गौरव.*सातारा जिल्हा परिषदेमार्फत शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान मधील विविध कार्यक्रमाच्या निर्मितीमध्ये सहभाग.*मॉडेल स्कूल नोडल अधिकारी म्हणून कामकाज केलेले आहे..कौशल्य शिक्षणातून उच्च शिक्षणापर्यंतचा प्रवास शक्य !!!.* आत्तापर्यंत गटशिक्षणाधिकारी म्हणून कराड, कोरेगाव, खटाव व सातारा येथे कामकाज.* उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) व उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) म्हणूनही काम केले आहे.* शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) आणि शिक्षणाधिकारी (निरंतर) या पदांचाही कार्यभार संभाळला.* सातारा जिल्हा स्काऊट गाईड चे जिल्हा चिटणिस म्हणूनही काम पाहिले* अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी प्रेरणादायी व्याख्याने दिलेली आहेत.* सन २००९ - पंचायत समिती कोरेगाव येथे गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाला आयएसओ २००९ मानांकन प्राप्त झाले.* कराड सन २०१७ - प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत घेतलेल्या विद्यार्थी संपादणूक चाचणीमध्ये कराड तालुका राज्यामध्ये प्रथम आलेला होता.* सहभाग : महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद पुणे यांच्यामार्फत केंद्र संमेलन मार्गदर्शिका विकसन, अध्ययन प्रक्रियेचे व्यवस्थापन प्रशिक्षण पुस्तिका विकसन, शाळा व्यवस्थापन मार्गदर्शिका विकसन.* चार पुस्तके प्रकाशित "संघर्ष हेच सामर्थ्य", *प्रभातरंग", "शिक्षणातील कृत्रिम बुद्धिमत्ताआणि बरच काही"आणि चौथे पुस्तक म्हणजे "Manage your self - स्व व्यवस्थापन".* विविध वर्तनपत्रांमध्ये व दिवाळी अंकांमध्येही विविध विषयांवर लेखन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.