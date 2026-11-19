बीड - खाजगी ट्रॅव्हल्स चालकांचा बेशिस्तपणा, भरधाव वेग आणि वाहतुकीच्या नियमांची होणारी पायमल्ली प्रवाशांच्या जीवावर बेतू शकते, असा स्पष्ट इशारा 'दैनिक सकाळ'ने गुरुवारच्या (ता. १९) अंकात सविस्तर वृत्ताद्वारे दिला होता. हा इशारा ताजा असतानाच, बुधवारी (ता. १८) मध्यरात्री बारा ते एकच्या सुमारास बीडजवळील म्हसोबा फाटा येथे एका भरधाव खाजगी ट्रॅव्हल्सने समोरून जाणाऱ्या ट्रॅक्टरला पाठीमागून जोरदार धडक दिली..या भीषण अपघातात ट्रॅव्हल्समध्ये बसलेल्या केज येथील १८ वर्षीय तरुणाचा उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर त्याचे तीन मित्र गंभीर जखमी झाले आहेत. ट्रॅव्हल्सवाल्यांच्या बेजबाबदारपणा आणि आरटीओ प्रशासनाच्या कमालीच्या दुर्लक्षामुळे हा निष्पाप बळी गेल्याचा संताप नागरिकांतून व्यक्त होत आहे..गणेश अनिल शिंदे (वय १८, रा. शुक्रवार पेठ, केज) असे मृत्यु झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तर कृष्णा मधुकर शिंदे (वय २४, रा. गांधीनगर, केज), विजय ज्ञानोबा देडे (वय २६) आणि सिद्धेश्वर चंद्रकांत हातवाडे (वय २७) हे तिघेजण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. लातूरहून केज, बीड मार्गे शिर्डीकडे जाणारी खाजगी ट्रॅव्हल्स बस बुधवारी मध्यरात्री बीड तालुक्यातील म्हसोबा फाटा परिसरातून वेगाने जात होती..यावेळी चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने समोरून जाणाऱ्या ऊसाने भरलेल्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॅव्हल्सला पाठीमागून जोराची धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की दोन्ही वाहनांचा चक्काचूर झाला. मयत गणेश शिंदे आणि त्याचे जखमी झालेले तीन मित्र हे केज येथून या ट्रॅव्हल्समध्ये चालकाच्या बाजूला बसले होते. अपघातानंतर स्थानिक नागरिक व पोलिसांनी तात्काळ धाव घेत जखमींना रुग्णालयात हलवले, मात्र गंभीर मार लागलेल्या गणेशची प्राणज्योत मालवली..शहर आणि महामार्गावर खाजगी ट्रॅव्हल्सचालकांची मनमानी शिगेला पोहोचली आहे. वेगावर नियंत्रण नाही की नियमांची भीती नाही, अशी स्थिती असताना आरटीओ आणि वाहतूक पोलीस केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप होत आहे. सकाळने धोक्याची घंटा वाजवूनही यंत्रणा जागी न झाल्याने एका होतकरू तरुणाला जीव गमवावा लागला. आता तरी बेफाम ट्रॅव्हल्सचालकांवर कठोर कारवाई करून त्यांना लगाम घालणार का, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.