Dharashiv News : उसाखाली दबून रीलस्टार कामगाराचा मृत्यू; दहा लाखांच्या मदतीच्या मागणीसाठी कारखान्याच्या गव्हाणीत बसून आंदोलन!

Sugar Factory Worker Protest : धाराशिवमधील भाऊसाहेब बिराजदार साखर कारखान्यात अपघातात रीलस्टार ऊसतोड कामगाराचा मृत्यू झाला. १० लाखांच्या मदतीसाठी कामगारांनी कारखान्याच्या गव्हाणीत बसून दिवसभर कामकाज रोखून धरले.
नीलकंठ कांबळे
लोहारा (जि. धाराशिव) : सोशल मीडियावर रीलस्टार म्हणून प्रसिध्द असलेल्या ऊसतोड कामगाराचा अपघाती मृत्यू होऊनही संबंधित कारखान्याने कोणतीही ठोस मदत जाहीर न केल्याने संतप्त झालेल्या कामगार संघटनांनी समुद्राळ येथील भाऊसाहेब बिराजदार साखर कारखान्यासमोर तीव्र आंदोलन छेडले. मयताच्या कुटुंबाला दहा लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी दोन लाखांची आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीसाठी संघटनांनी कारखान्याचे कामकाज दिवसभर ठप्प पाडले.

