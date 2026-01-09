Dharashiv News : उसाखाली दबून रीलस्टार कामगाराचा मृत्यू; दहा लाखांच्या मदतीच्या मागणीसाठी कारखान्याच्या गव्हाणीत बसून आंदोलन!

लोहारा (जि. धाराशिव) : सोशल मीडियावर रीलस्टार म्हणून प्रसिध्द असलेल्या ऊसतोड कामगाराचा अपघाती मृत्यू होऊनही संबंधित कारखान्याने कोणतीही ठोस मदत जाहीर न केल्याने संतप्त झालेल्या कामगार संघटनांनी समुद्राळ येथील भाऊसाहेब बिराजदार साखर कारखान्यासमोर तीव्र आंदोलन छेडले. मयताच्या कुटुंबाला दहा लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी दोन लाखांची आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीसाठी संघटनांनी कारखान्याचे कामकाज दिवसभर ठप्प पाडले..डोंगरेवाडी (ता. वडवणी, जि. बीड) येथील गणेश नामदेव डोंगरे (वय ३२) हे पत्नी अश्विनी यांच्यासह गेल्या काही महिन्यांपासून भाऊसाहेब बिराजदार साखर कारखान्यात ऊसतोडीचे काम करत होते. शनिवार (ता. ३) रोजी दुपारी वजनकाट्यावर ऊस मोजणीसाठी जात असताना हा दुर्दैवी अपघात घडला. ऊसाने भरलेल्या बैलगाडीच्या बाजूला भरत आश्रुबा डोंगरे, गणेश डोंगरे व बाबा नवनाथ नागरगोजे हे तिघे बसले होते. याचवेळी एका ट्रॅक्टरने बैलगाडीला जोरदार धडक दिली. धडकेमुळे बैलगाडीवरील ऊस त्यांच्या अंगावर कोसळला. या भीषण अपघातात गणेश डोंगरे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले..Marathwada Crime : मोबाइल घेण्यावरून वाद! आधी सिगारेटचे चटके दिले आणि नंतर चिरला गळा; चौघांवर गुन्हा, संशयिताला अटक.या घटनेनंतरही कारखाना प्रशासनाकडून कोणतीही तातडीची मदत जाहीर न केल्याने कामगारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकनेते गोपीनाथ मुंढे ऊसतोड कामगार संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष कृष्णा तिडके आणि तुळजाभवानी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार व नागरिकांनी कारखान्याच्या गव्हाणीत ठिय्या आंदोलन केले. संघटनांनी मयताच्या कुटुंबाला दहा लाख रुपये आणि जखमी झालेल्या दोघांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये तात्काळ देण्याची मागणी लावून धरली आहे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. आंदोलनामुळे दिवसभर कारखान्याचे कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले होते. सध्या संघटना आणि कारखाना प्रशासन यांच्यात चर्चा सुरू असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे..ऊस अंगावर पडून डोंगरे यांचा झालेला मृत्यू ही अत्यंत दुःखद आणि दुर्दैवी घटना आहे. कारखाना संचालक मंडळ व प्रशासन पूर्णतः त्यांच्या दुःखात सहभागी व पाठीशी आहे . क्युनर्जी इंडस्ट्रीज लि. व भाऊसाहेब बिराजदार कारखान्याच्या माध्यमातून आम्ही यापूर्वीच मदत देण्याचे कबूल केले आहे. आवश्यक त्या प्रक्रियेनंतर योग्य ती मदत दिली जाईल. हा कारखाना शेतकरी सभासदांनी अत्यंत अडचणीतून उभा केलेला आहे. गाळप थांबवणे किंवा यंत्रणा थांबवणे योग्य नाही. शांततेच्या मार्गाने सर्व प्रश्न मिटू शकतात.- सुरेश बिराजदार, चेअरमनभाऊसाहेब बिराजदार सहकारी साखर कारखाना लि. समुदाळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.