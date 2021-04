हिंगोलीत रेमडेसिव्हिरच्या तुटवड्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांची धावपळ

हिंगोली : जिल्ह्यात कोरोनाचा आलेख वाढतच असून,अतिगंभीर रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा आजघडीला सामान्य रुग्णालयासह इतर कोविड कोरोना सेंटर मध्ये तुटवडा पडत आहे. वेळेत रुग्णांना इंजेक्शन न मिळाल्यास त्याचा मृत्यू होण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांना डॉक्टरची चिट्ठी घेऊन संबंधित मेडिकलवर गेल्यास इंजेक्शन नसल्याचे सांगण्यात येते. सामान्य रुग्णालयातील कोविड सेन्टरमध्ये पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याच्या गप्पा मारल्या जात असल्या तरी वास्तविक पाहता प्रत्यक्षात भयानक चित्र आहे. जिल्ह्यातील २४ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, कोविड सेंटर, कोरोना केअर सेन्टर आदी ठिकाणी कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. रोज दीडशेपेक्षा अधिक बाधित रुग्ण आढळून येत आहेत. किमान दोन रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. सध्या आठ हजार रुग्णावर उपचार सुरु असून, गंभीर व अतिगंभीर रुग्णाना रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची गरज भासते. साधारणतः सिटी स्क्यानचा स्कोअर नऊच्या पुढे आल्यास रेमडेसिव्हिरची अत्यंत गरज असते. आजपर्यंत मिळालेले बाराशे इंजेक्शन मिळाले यामध्ये शासकीय रुग्णालयात एक हजार ५० तर खाजगी कोविड रुग्णालयात १५० इंजेक्शन उपलब्ध आहेत. यात जगदंबा हॉस्पिटल बळसोंड, तिरुमला हॉस्पिटल, राजयोज मेडीमार्ट यांच्याकडे उपलब्ध आहे. आणखी एक हजार इंजेक्शनची मागणी केली आहे. मात्र अद्याप काही उपलब्ध झाले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हेही वाचा - पत्नीचे निधन होताच पतीने सोडला प्राण; एकाच चितेवर चिरविश्रांती, अर्धापूर येथील घटना काही गंभीर रुग्णांना इंजक्शन मिळत नसल्याने डिस्ट्रीबुटरकडे देखील अव्वाच्या सव्वा भावाने विक्री करीत असल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांना चांगलीच धावपळ करावी लागत आहे. जिल्ह्यात होत असलेला रेमडेसिव्हिरचा काळाबाजार याकडे रुग्णालय गंभीरपणे बाब घेत नसल्याने सर्व काही होत आहे. रेमडेसिव्हिरचा काळाबाजार रोखण्याकडे जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष देऊन संबंधितावर कारवाई करणे गरजेचे आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: Relatives of the patients rush to Hingoli due to shortage of remedivir