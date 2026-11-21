फुलब्री - राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान योजनेंतर्गत पात्र असूनही मानधनापासून वंचित राहिलेल्या ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंतांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशा लाभार्थ्यांची स्वतंत्र प्रतीक्षाधीन यादी तयार करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषद सदस्य अजिनाथ बाबुराव धामणे यांनी उपस्थित केलेल्या मागणीला यामुळे यश आले आहे..शासनाच्या १६ मार्च २०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी या योजनेअंतर्गत १०० लाभार्थ्यांचा इष्टांक निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंतांची संख्या पाहता ही मर्यादा अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे सन २००६ पासून सातत्याने अर्ज करूनही अनेक पात्र कलावंतांना अद्याप मानधनाचा लाभ मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे, मानधनाच्या प्रतीक्षेत असतानाच काही ज्येष्ठ कलावंतांचे निधनही झाले आहे..या गंभीर प्रश्नाकडे अजिनाथ धामणे यांनी २० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत लक्ष वेधले. पात्र असूनही मानधन न मिळाल्याने कलावंतांना दरवर्षी नव्याने अर्ज करणे, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळविणे आणि आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव तयार करण्यासाठी आर्थिक व प्रशासकीय त्रास सहन करावा लागतो. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी अंदाजे दोन हजार रुपयांपर्यंत खर्च येत असल्याचे धामणे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले..इष्टांकाच्या मर्यादेमुळे मानधनापासून वंचित राहणाऱ्या पात्र कलावंतांची कायमस्वरूपी प्रतीक्षाधीन यादी तयार करावी आणि पुढील वर्षी या यादीतील लाभार्थ्यांना प्राधान्याने मानधनाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेतील प्रतीक्षाधीन लाभार्थ्यांच्या धोरणाचा संदर्भही त्यांनी दिला. अनुदानाच्या मर्यादेमुळे चालू आर्थिक वर्षात लाभ न मिळालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना प्रतीक्षायादीत ठेवून पुढील वर्षी प्राधान्य देण्याची पद्धत या योजनेतही लागू करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली..या निर्णयामुळे ज्येष्ठ कलावंतांना दरवर्षी नव्याने अर्ज करण्याची, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची आणि कागदपत्रांसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजविण्याची गरज भासणार नाही. तसेच प्रतीक्षायादीतील क्रमांकानुसार मानधन मिळण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा आणि प्रशासकीय त्रास वाचण्यास मदत होणार आहे.ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंतांच्या सन्मानाचा प्रश्न जिल्हा परिषद सभेत मांडून प्रतीक्षाधीन यादी तयार करण्याचा ठराव मंजूर झाल्याने जिल्ह्यातील कलावंत संघटक आणि ज्येष्ठ कलावंतांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आता या ठरावाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होते आणि प्रतीक्षायादी कधी तयार होते, याकडे लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.