Latur News: रेणा प्रकल्पात ४५ टक्के पाणीसाठा; रेणापूर, पानगावसह विविध गावांना उन्हाळ्यात दिलासा

रेणापूर: यावर्षीच्या कडक उन्हाळ्यात एप्रिलअखेर भंडारवाडी येथील रेणा मध्यम प्रकल्पात ४५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या गावांना पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाण्याबाबत आधार राहणार आहे. रेणापूर व पानगावसारख्या मोठ्या शहरातील नागरिकांना हा एक दिलासाच आहे..भंडारवाडी (ता. रेणापूर) येथील रेणा मध्यम प्रकल्प हा पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. गेल्या पावसाळ्यात प्रकल्पासह पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस पडला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प १०० टक्के भरला होता. पावसाळ्यात अनेकवेळा प्रकल्पातून पाणी नदीपात्रात सोडले होते..आता पावसाळ्याला जवळपास दीड महिन्याचा अवधी आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील पाण्याचा नियोजनबद्ध वापरही गरजेचा आहे. सध्या या प्रकल्पात ४५.५० टक्के जलसाठा आहे, त्यानुसार नियोजन केले जात असल्याची माहिती रेणा मध्यम प्रकल्पाचे शाखा अभियंता श्रीनाथ कुलकर्णी यांनी सांगितले..रेणापूर मध्यम प्रकल्पाची सद्यःस्थितीउपयुक्त पाणीसाठा ९.३५५ दलघमीमृत पाणीसाठा १.१२९ दलघमीएकूण पाणीसाठा १०.४८४ दलघमीपाण्याची टक्केवारी ४५.५० टक्के.प्रकल्पावरील पाणी योजनारेणा मध्यम प्रकल्पावर पानगाव १० खेडी, बिटरगाव ५ खेडी व रेणापूर पूरकसह अंबाजोगाई तालुक्यातील पट्टीवडगाव १७ खेडी पाणीपुरवठा योजना आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर या प्रकल्पाच्या पाण्यावर ग्रामस्थांची तहान भागते. सध्या प्रकल्पात ४५ टक्के पाणीसाठा असल्यामुळे उन्हाळ्यातही योजनेवरील गावांना पिण्यासाठी पाणी मिळणार आहे. उन्हाळ्याचे दिवस पाहता पाण्याचा काटकसरीने वापर करणेही आवश्यक आहे..सिंचनासाठी फायदारेणा मध्यम प्रकल्पावर शेजारील भंडारवाडी, पानगाव, कामखेडा, रामवाडी, वालेवाडी, वाला आदी गावातील शेतकरी अवलंबून आहेत. यावर्षी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. प्रकल्पात पाणीसाठा असल्यामुळे याचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. याशिवाय पशुपालनही या भागात मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे पशुपालकांना दुधाळ तसेच अन्य जनावरांची तहान भागविण्याबाबतही प्रकल्पाचा आधार राहणार आहे.