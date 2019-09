पवारांवरील गुन्ह्याच्या निषेधार्थ परळी बंदला प्रतिसाद

परळी वैजनाथ : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या निषेधार्थ परळी बंदला प्रतिसाद भेटत आहे. गुरुवारी (ता. २६) राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आवाहणानंतर बंद पाळण्यात येत आहे. मुख्य बाजारपेठेसह शाळा,महाविद्यालय बंद ठेवण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर शिखर बँकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी नाव नसतानाही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. म्हणून शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने बुधवारी (ता.२५) शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनामध्ये गुरुवारी परळी शहर बंदची हाक देण्यात आली होती. सकाळपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते, नेते मोटारसायकल फेरी काढून आपापले व्यवहार बंद ठेवावेत असे आवाहन करत होते. या आव्हानाला प्रतिसाद देत शहरातील सर्व प्रमुख व्यवहार सकाळपासून बंद आहेत. तसेच शाळा, महाविद्यालय ही बंद ठेवण्यात आले आहेत.

