Prataprao Pawar : शेतीच्या उत्पादन वाढीसाठी ‘एआय’ची गरज

धाराशिव - 'शेतीच्या उत्पादन वाढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी साखर कारखान्यांनी पुढे येऊन हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत न्यावे. शेतकऱ्यांना हे तंत्रज्ञान सहज वापरण्यासारखे आणि परवडणारे आहे. यातून त्यांच्या उत्पन्नामध्ये मोठी वाढ होईल,' असा सल्ला 'सकाळ' माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांनी दिला. .धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील रांजणी येथील नॅचरल शुगर ॲण्ड अलाइड इंडस्ट्रीतर्फे कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ७५३ शेतकऱ्यांच्या शेतात रविवारी (ता. चार) एकाच दिवशी एआय तंत्रज्ञानाने ऊस उत्पादन वाढीच्या प्रकल्पाचा प्रारंभ पवार यांच्या हस्ते झाला. यावेळी ते बोलत होते..अध्यक्षस्थानी नॅचरल उद्योग समूहाचे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे होते. जिल्हाधिकारी कीर्तिकिरण पुजार, पुण्याच्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या पीक उत्पादन आणि संरक्षण विभागाचे शास्त्रज्ञ डॉ. अशोक कडलग, बारामतीच्या ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे (एडीटी) अध्यक्ष राजेंद्र पवार, बारामतीच्या कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ तुषार जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती..यावेळी बोलताना पवार म्हणाले, 'कारखान्यांची गाळपक्षमता वाढली; पण जमीन तेवढीच आहे. कमी खर्चात उत्पादन जास्त अशी शेतीच पुढील काळात शेतकऱ्यांना वाचवू शकते आणि त्यासाठी 'एआय' आहे. नॅचरल शुगरने एकाच वेळी ७५३ शेतकऱ्यांच्या शेतात या तंत्रज्ञानाचा प्रारंभ केला, ही प्रेरणादायी बाब आहे.'जिल्हाधिकारी पुजार म्हणाले, 'नॅचरल उद्योग समूहाच्या मदतीने जिल्ह्यात उसासोबत अन्य पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी 'एआय'चे महत्त्व शेतकऱ्यांना सांगितले जाईल.' पांडुरंग आवाड यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले..शेतात हवामान केंद्रबारामतीचे ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, पुण्याच्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट आणि वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या या उपक्रमात नॅचरल उद्योग समूहाच्या माध्यमातून ७५३ शेतकऱ्यांची नोंदणी केली. या सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतात हवामान केंद्र उभारणीस सुरवात झाली..काय होणार फायदा?या तंत्रज्ञानामुळे जमिनीतील आर्द्रता, पिकाला खत, पाण्याची गरज, हवामानाचा अंदाज, कीड व्यवस्थापन आदींची माहिती मराठीमध्ये शेतकऱ्यांना मोबाइलवर मिळणार आहे. यातून पाणी, खत, श्रम वाचणार आहेत, असे ठोंबरे यांनी सांगितले..जगातील अनेक प्रगतिशील देशांत शेतीमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे; पण भारतात शेतकरी गंभीर नाहीत. साखर कारखाने आणि शेतीशी निगडित घटकांनी 'एआय'चे महत्त्व शेतकऱ्यांना सांगावे. ते त्यांना उत्पन्न वाढीसाठी लाभदायक ठरेल.- राजेंद्र पवार, अध्यक्ष, ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती.